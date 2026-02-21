SVEN VÄTH + Maurizio Schmitz: le foto del concerto ai Magazzini Generali di Milano

Foto di Katarina Dzolic

Ieri sera, 20 febbraio 2026, i Magazzini Generali hanno ospitato uno degli appuntamenti più attesi della stagione elettronica: il ritorno in città di Sven Väth, protagonista di un dj-set che ha riportato al centro della scena milanese una techno essenziale, potente e priva di compromessi.

Fin dalle prime ore, il club ha registrato un’affluenza significativa. Pubblico eterogeneo – tra appassionati storici e nuove generazioni – accomunato dalla volontà di assistere alla performance di una figura che ha segnato in modo profondo l’evoluzione della cultura clubbing europea.

Ad aprire la serata è stato Maurizio Schmitz, che ha costruito un set progressivo e ben calibrato. La sua selezione, orientata verso sonorità deep e groove minimali, ha preparato con coerenza l’ingresso del main act. Nessuna forzatura nei bpm, ma una crescita graduale di tensione che ha accompagnato la pista verso territori più intensi.

Schmitz ha lavorato sulla continuità, puntando su transizioni pulite e su un controllo attento della dinamica, dimostrando solidità e visione curatoriale.

Con l’ingresso in console di Sven Väth, la serata ha cambiato marcia. Il dj tedesco ha proposto un set articolato e narrativo, alternando momenti di pressione ritmica a passaggi più ipnotici. La struttura musicale si è sviluppata in modo organico, con layering percussivi incisivi e bassline profonde che hanno valorizzato l’acustica industriale del club.

L’approccio è rimasto fedele alla sua cifra stilistica: costruzione lenta, attenzione alla progressione e dialogo costante con la pista. La risposta del pubblico è stata immediata, con una partecipazione compatta fino alle ore più tarde.

La data del 20 febbraio 2026 si inserisce in un calendario milanese sempre più orientato verso booking di respiro internazionale. L’accoppiata tra l’esperienza di Sven Väth e l’apertura di Maurizio Schmitz ha confermato la solidità di una proposta artistica capace di unire qualità musicale e forte richiamo di pubblico.

