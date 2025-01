Stessa storia, stesso posto, stesso Forum: il party anni ’90 di Max Pezzali invade Milano

Di Stefania Clerici | foto di Sonia D’Agostino

E’ qui la festa? Sì! Il tour “Max Forever – Questo forum non è un albergo” ha preso il via il 28 dicembre e ha già segnato un sold out dopo l’altro: giusto la pausa del 1 gennaio per ricaricare le batterie, Pezzali e la sua band proseguiranno fino a venerdì 10 gennaio, per uno show coivolgente che ci riporta con un tuffo nel passato nei mitici Anni Novanta.

Un viaggio a più tappe nel secolo scorso e nel mondo di Max, fatto di walkman, arbe magique, figurine, tanta analogicità e che ora respiriamo con un po’ di nostalgia per quella dimensione provinciale della sua Pavia raccontata nei vari brani degli 883. Lo spettacolo ricalca il tour degli stadi della scorsa estate con Max Forever (Hits Only), ma con una setlist rivisitata e il racconto fuoricampo della voce di Linus che scandisce le tappe del live, aperto appunto con S’inkazza (Questa casa non è un albergo), che dà il titolo al tour di questo periodo.

Camicia sgargante a fiori, sorriso felice, ecco che Pezzali fa il suo ingresso sul grande palco del Forum per un’infilata nostalgica con Sempre noi, il bellissimo medley dei pezzi degli inizi di carriera di Non me la menare / Te la tiri / 6/1/sfigato / Jolly Blue e la sempre verde Rotta x casa di Dio. Con Hanno ucciso l’Uomo Ragno si entra nel secondo set del live, che tra le ballads più romantiche di Come deve andare e Gli anni e pezzi più dance (Sei un mito, Nella notte, Non ci spezziamo, La regina del celebrità e La regola dell’amico) fanno tremare il palazzetto a ritmo di quel pop anni ’90 che colora la serata.

Il pubblico è in delirio e tra parterre e spalti si danza, in un’atmosfera di festa proprio da ultimo dell’anno. Gli action figures di un due di picche e di una regina di cuori entrati onstage sulla Regola dell’amico, rimangono sul palco per un fuoriprogramma che sono la notte di Capodanno può regalare: anche la carta più sfigata del mazzo stanotte può vivere Una canzone d’amore con la sua bella e non va in bianco. Il momento love is the air continua su Come mai, in cui la kiss cam immortala le coppie innamorate tra il pubblico, per poi regalarci la coralità di Nessun rimpianto, che chiude il primo tempo del concerto.

Il tempo di un’estrazione di biglietti per un fortunato spettatore che andrà all’evento estivo Max Forever – Grand Prix, il grande live del 12 luglio che si sta organizzando all’Autodromo Enzo e Dino Ferrari di Imola, ed ecco un cambio di palco: dal main stage, Max e i suoi si trasferiscono sulla pedana a metà parterre accanto al mixer per un set romanticissimo e tutto in acustico: su Eccoti si salta indietro nel tempo e Le luci di Natale colorano l’atmosfera già magica del Forum. E poi l’infilata di Me la caverò, Sei fantastica e Ci sono anch’io, la sorpresa della storica Aeroplano e la poetica Nient’altro che noi... l’interludio strumentale di Io ci saró permette agli artisti di ritrasferirsi sul palco grande per l’esecuzione del pezzo, che inaugura l’ultima parte dello spettacolo.

Con La dura legge del gol Max canta e fa cantare i suoi e nostri modelli inspirazionali, da Freddy Mercury a Ghandi, su Grazie mille presenta la sua immensa band che lo accompagna ogni sera sul palco, ringraziando ogni professionista uno ad uno, con un’umiltà e gratitudine che mostrano la grande umanità della persona che Max è. Un po’ di commozione corale e qualche lacrimuccia ci scivolano via, quando parte l’urlo iconico “Ehi baby” ed ecco che sull’intro di Nord sud ovest est si torna a fare festa: i visual di cactus e mariachi danzano sugli schermi sul palco del Forum, in un’atmosfera ranchera che prosegue su Bella vera.

Il gran finale, come nei tour estivi della scorsa estate, viene affidato alla dance di Tieni il tempo e alla malinconica Con un deca che chiudono la due ore di live del grande Max.

La serata speciale del 31 dicembre ha visto poi l’Unipol Forum continuare la sua festa per Capodanno, con il bellissimo DEEJAY TIME, tutto suonato dagli storici dj Albertino, Fargetta, Molella e Prezioso che si sono alternati sul palco per una sessione dance con le hit che hanno fatto la storia delle discoteche negli anni 80, 90 e 2000: da Rhythm Is A Dancer degli Snap, ai Chemical Brothers di Hey Boy Hey Girl, passando per Blue degli Eiffel 65, Baby Baby di Corona e la super ballata Sweet Dreams degli Eurythmics. Il supertuffo nel passato è continuato fino a tarda notte con quelle hit dell’Hit Mania che hanno colorato pomeriggi e serate di noi Millennials (e che continuano a far ballare e cantare intere generazioni a seguire).

Se poco dopo le 3 di notte la serata del 31 al Forum si è conclusa con un Groove scatenato, la pausa dalla musica ad Assago durerà poco: da stasera e fino al 10 gennaio il Forum continua a non essere un albergo, ma la casa di Pezzali. E dopo qualche giorno di relax, Max e i suoi sono pronti per arrivare a Roma dove dal 24 gennaio al 2 febbraio coloreanno Il PalaSport Gino Cesaroni con la loro musica. Insomma, l’inarrestabile Max con le sue hit è ancora bello carico: non perdetevi l’occasione di ballare con lui!

Clicca qui o guarda qui sotto la fotogallery del concerto di Max Pezzali del 28 dicembre a Milano

Scopri la setlist del concerto di Max Pezzali a Milano

Intro

Ragazzo fortunato (Jovanotti song)

Linus radio interlude #1

S’inkazza (Questa casa non è un albergo)

Sempre noi

Non me la menare / Te la tiri / 6/1/sfigato / Jolly Blue (meddley)

Rotta x casa di Dio

Linus radio interlude #2

Hanno ucciso l’Uomo Ragno

Come deve andare

Gli anni

Linus radio interlude #3

Sei un mito

Nella notte

Non ci spezziamo

La regina del celebrità

La regola dell’amico

Una canzone d’amore

Come mai

Nessun rimpianto

Eccoti

Acoustic (second stage)

Le luci di Natale

Me la caverò

Sei fantastica

Ci sono anch’io

Aeroplano

Nient’altro che noi

Io ci saró (orchestral)

Linus radio interlude #4

Io ci sarò

La dura legge del gol

Grazie mille

Nord sud ovest est

Bella vera

Tieni il tempo

Con un deca

E la vita la vita (Cochi e Renato song)