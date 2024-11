STARSET: guarda le foto e scopri la scaletta del concerto all’Alcatraz di Milano

Foto di Giorgia De Dato

Il concerto degli Starset all’Alcatraz ha regalato al pubblico un’esperienza che va oltre la musica, unendo suoni potenti a una scenografia high-tech che ha ipnotizzato la platea. Sul palco, il gruppo ha fatto largo uso di effetti speciali e ologrammi, creando un’atmosfera futuristica che rispecchia il loro stile fantascientifico. La band ha intrecciato la musica con visual spettacolari che sembravano raccontare un viaggio verso mondi lontani, trasportando il pubblico in un’altra dimensione.

Il frontman Dustin Bates, con una presenza scenica carismatica e potente ha dominato il palco e ha saputo creare un forte legame con il pubblico. Il coinvolgimento della platea è stato infatti palpabile e l’intero show è stato accolto con grande entusiasmo dagli spettatori.

Clicca qui per vedere le foto degli Starset a Milano (o sfoglia la gallery qui sotto).

STARSET: la scaletta del concerto all’Alcatraz di Milano

Unbecoming

Carnivore

MANIFEST

PERFECT MACHINE

Frequency

TRIALS

It Has Begun

Waiting on the Sky to Change

DEVOLUTION

INFECTED

TELEKINETIC

Brave New World

FAULTLINE

Monster

DEGENERATE

ECHO

Die for You

Halo

My Demons

TokSik