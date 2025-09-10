Connect with us

SONS OF THE EAST + Matthew Mole: le foto e la scaletta del concerto ai Magazzini Generali di Milano

Published

Sons Of The East in concerto ai Magazzini Generali di Milano foto di Andrea Ripamonti per www.rockon.it

Foto di Andrea Ripamonti

Sons of the East sono una band indie-folk proveniente dalle Northern Beaches di Sydney, in Australia. La formazione ha già totalizzato oltre 150 milioni di stream e 30 milioni di views su YouTube, e la sua popolarità continua a crescere in tutto il mondo grazie ai loro live, una combinazione di carisma scenico e canzoni senza tempo che produce uno spettacolo energico e coinvolgente. Pezzi come Into The SunMy Repair e Come Away sono già diventati dei classici. Tra il 2020 e il 2021 i Sons of the East hanno pubblicato You Might Think, la già citata On My Way e Fool Me, brani estratti dall’album di debutto di prossima pubblicazione. Nel 2022 la band sarà in tour in Europa e Nord America in formazione full band, con due membri aggiuntivi rispetto al nucleo originario, per regalarci una ventata di Australia.

Clicca qui per vedere le foto dei Sons Of The East a Milano o sfoglia la gallery qui sotto

Sons Of The East

SONS OF THE EAST: la scaletta del concerto a Milano

  1. Recognise
  2. On My Way
  3. Pour the Wine
  4. Come Away
  5. Hard to Tell
  6. Rescue Me
  7. Wish I Knew
  8. Undone
  9. You Might Think
  10. Time Will Tell
  11. Torn
  12. California
  13. What I Do
  14. My Repair
  15. Into the Sun
  16. Hold On
  17. Millionaire
  18. Another Night
Prima di tutto fotografo

