SONS OF THE EAST + Matthew Mole: le foto e la scaletta del concerto ai Magazzini Generali di Milano

Foto di Andrea Ripamonti

I Sons of the East sono una band indie-folk proveniente dalle Northern Beaches di Sydney, in Australia. La formazione ha già totalizzato oltre 150 milioni di stream e 30 milioni di views su YouTube, e la sua popolarità continua a crescere in tutto il mondo grazie ai loro live, una combinazione di carisma scenico e canzoni senza tempo che produce uno spettacolo energico e coinvolgente. Pezzi come Into The Sun, My Repair e Come Away sono già diventati dei classici. Tra il 2020 e il 2021 i Sons of the East hanno pubblicato You Might Think, la già citata On My Way e Fool Me, brani estratti dall’album di debutto di prossima pubblicazione. Nel 2022 la band sarà in tour in Europa e Nord America in formazione full band, con due membri aggiuntivi rispetto al nucleo originario, per regalarci una ventata di Australia.

SONS OF THE EAST: la scaletta del concerto a Milano