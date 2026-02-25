Connect with us

SLEEP THEORY + The Pretty Wild: le foto e la scaletta del concerto al Circolo Magnolia di MIlano

Sleep Theory in concerto al Circolo Magnolia di Milano. Guarda le foto e la scaletta del live.

Published

Sleep Theory in concerto al Circolo Magnolia di Milano Febbraio 2026
Sleep Theory in concerto al Circolo Magnolia di Milano foto di Andrea Ripamonti per www.rockon.it

Foto di Andrea Ripamonti

Dopo aver conquistato la scena internazionale con il loro mix esplosivo di heavy rock, pop e R&B, gli Sleep Theory sono arrivati finalmente in Italia da protagonisti: ieri 25 febbraio 2026 la band di Memphis è stata sul palco del Circolo Magnolia di Milano per il loro primo show da headliner nel nostro Paese.

Gli Sleep Theory erano già passati dall’Italia per la prima volta come opening act del tour nelle arene dei Falling In Reverse, lasciando un segno indelebile tra i fan. Nel 2026 torneranno nel nostro Paese da headliner, pronti a regalare al pubblico italiano un live carico di intensità, emozioni e la potenza delle loro hit come “Fallout”, “Another Way” e “Numb”.

Ad aprire la serata ci saranno le The Pretty Wild, una duo metal femminile proveniente da Las Vegas, formato dalle sorelle Jyl e Jules.

Chi sono gli Sleep Theory?

Formati a Memphis, Tennessee, nel 2019 gli Sleep Theory sono composti dal cantante Cullen Moore, dal chitarrista e vocalist scream Daniel Pruitt, dal bassista Paolo Vergara e dal batterista Ben Pruitt. Il progetto ha avuto inizio come avventura solista di Moore, veterano dell’esercito statunitense, a cui si è successivamente unito Vergara, fino a completare la line-up.

Il loro sound fonde la potenza dell’heavy metal con le atmosfere del pop e le sfumature dell’R&B, dando vita a uno stile moderno e riconoscibile. Nel 2023 hanno pubblicato l’EP di debutto Paper Hearts, anticipato dai singoli “Another Way” e “Numb” ed ha superato i 33 milioni di stream in pochi mesi.

Il 16 maggio 2025 è uscito Afterglow, primo full-length album della band, che ha consolidato il loro approccio sonoro: un rock energico e ricco di pathos, capace di muoversi con disinvoltura tra breakdown potenti e ballad emozionali, ricordando l’impatto di band come Linkin Park e Bring Me The Horizon ma con un tocco personale che strizza l’occhio al pop e all’R&B.

La crescita della band è stata rapida e costante: in meno di due anni sono diventati il quinto artista più trasmesso sulle radio Active Rock negli Stati Uniti, con tre brani entrati nelle classifiche annuali di YouTube e Amazon. Il singolo “Fallout” è stato la nona canzone più suonata nell’Active Rock del 2024. Personalità come Jelly Roll e David Draiman hanno espresso grande apprezzamento per il gruppo, mentre ShinedownFalling In ReverseBeartoothNothing MoreWage WarSet It Off Daughtry li hanno voluti come compagni di tour.

Clicca qui per vedere le foto degli Sleep Theory a Milano o sfoglia la gallery qui sotto

Sleep Theory

SLEEP THEORY: la scaletta del concerto di Milano

  1. Fallout
  2. Enough
  3. Parasite
  4. Hourglass
  5. Just a Mistake
  6. Can You Stand the Rain
  7. Bye Bye Bye
  8. Afterglow
  9. Gravity
  10. III
  11. Paralyzed
  12. My Heart
  13. It’s Over
  14. Another Way
  15. Words Are Worthless
  16. Cruel Summer
  17. Stuck in My Head
  18. Numb
  19. Static
