SLAM DUNK ITALY 2026: le foto e la scaletta del concerto al Circolo Magnolia di Milano

Foto di Giada Stanziano

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Giugno si apre all’insegna dell’adrenalina con lo Slam Dunk, il celebre festival indipendente interamente dedicato alla musica alternativa.

Come ogni anno, lo Slam Dunk rappresenta un punto d’incontro per appassionati della vecchia e della nuova scena. L’edizione italiana ha infatti ospitato numerose band provenienti dai mondi del rock, del punk e del metalcore, offrendo un’esperienza sonora capace di abbracciare generazioni e sottogeneri diversi.

Quest’anno il festival si è svolto presso il Circolo Magnolia di Milano, articolandosi su due palchi. Le band si sono alternate senza sosta secondo il seguente ordine:

MAIN STAGE:

Raw Power (16:55)

Holywatr (17:55)

Gorilla Biscuits (19:00)

Paleface Swiss (20:30)

Knocked Loose (22:15)

STAGE 2:

WEL (15:45)

Shoreline (16:25)

Fiks (17:25)

Hawthorne Heights (18:30)

Stand Atlantic (19:50)

Boston Manor (21:30)

KNOCKED LOOSE – la scaletta del concerto di MILANO

Blinding Faith Don’t Reach for Me Mistakes Like Fractures Oblivion’s Peak Belleville Piece by Piece Moss Covers All Take Me Home Hive Mind God Knows Sit & Mourn Suffocate Billy No Mates Counting Worms Deep in the Willow Everything Is Quiet Now

BOSTON MANOR – la scaletta del concerto di MILANO