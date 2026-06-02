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SLAM DUNK ITALY 2026: le foto e la scaletta del concerto al Circolo Magnolia di Milano

SLAM DUNK ITALY 2026 al Circolo Magnolia di Milano. Guarda le foto e scopri la scaletta del live show.

Published

Knocked Loose in concerto allo Slam Dunk Italy 2026 a Milano foto di Giada Stanziano per www.rockon.it

Foto di Giada Stanziano

Clicca qui per vedere le foto dello SLAM DUNK ITALY 2026 a MILANO (o sfoglia la gallery qui sotto)

Knocked Loose

Giugno si apre all’insegna dell’adrenalina con lo Slam Dunk, il celebre festival indipendente interamente dedicato alla musica alternativa.

Come ogni anno, lo Slam Dunk rappresenta un punto d’incontro per appassionati della vecchia e della nuova scena. L’edizione italiana ha infatti ospitato numerose band provenienti dai mondi del rock, del punk e del metalcore, offrendo un’esperienza sonora capace di abbracciare generazioni e sottogeneri diversi.

Quest’anno il festival si è svolto presso il Circolo Magnolia di Milano, articolandosi su due palchi. Le band si sono alternate senza sosta secondo il seguente ordine:

MAIN STAGE:

Raw Power (16:55)

Holywatr (17:55)

Gorilla Biscuits (19:00)

Paleface Swiss (20:30)

Knocked Loose (22:15)

STAGE 2:

WEL (15:45)

Shoreline (16:25)

Fiks (17:25)

Hawthorne Heights (18:30)

Stand Atlantic (19:50)

Boston Manor (21:30)

KNOCKED LOOSE – la scaletta del concerto di MILANO

  1. Blinding Faith
  2. Don’t Reach for Me
  3. Mistakes Like Fractures
  4. Oblivion’s Peak
  5. Belleville
  6. Piece by Piece
  7. Moss Covers All
  8. Take Me Home
  9. Hive Mind
  10. God Knows
  11. Sit & Mourn
  12. Suffocate
  13. Billy No Mates
  14. Counting Worms
  15. Deep in the Willow
  16. Everything Is Quiet Now

BOSTON MANOR – la scaletta del concerto di MILANO

  1. Floodlights
  2. Container
  3. Sliding Doors
  4. Why I Sleep
  5. England
  6. IDLP
  7. Halo
  8. Crocus
  9. Passenger
  10. Foxglove
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