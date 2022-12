SIMPLY RED: le foto e la scaletta del concerto al Mediolanum Forum di Milano

Foto di Rossella Mele

I Simply Red sono una delle band inglesi più famose di sempre e con il nuovo tour sono riusciti a far sognare nuovamente i loro fan con le grandi hit che hanno segnato la loro carriera stellare e fatto la storia della musica, come “Stars”, “Holding Back The Years”, “Fairground” e “Luney’s Too Tight To Mention”.

Mick Hucknall è stato il compositore e il leader dei Simply Red fin dagli esordi nel 1985, aiutato dal sassofonista Ian Kirkham a partire dall’86. La line-up attuale è rimasta invariata dal 2003 e il nuovo tour farà rivivere i grandi classici di questa straordinaria band. “Voglio che i nostri fan si divertano, ballino e si scatenino in pista. E’ tutta una questione di cuore e di groove”, racconta Hucknall.

Il nuovo disco ‘Blue Eyed Soul’ ( uscito l’8 novembre 2019 via BGM ) è stato registrato come fosse un ‘live’ con pochissime sovraincisioni ai British Grove Studios di Londra. Tutte e dieci le tracce, incluso il sensazionale nuovo singolo “Thinking Of You”, sono state scritte da Mick Hucknall e prodotte dal fedele collaboratore Andy Wright. I riferimenti musicali spaziano dal funk classico al soul di artisti quali Wilson Pickett, Dyke and the Blazers, James Brown e Tower of Power. “Non vedo l’ora di suonare questo disco live “ – afferma sempre Hucknall – “e voglio divertirmi per davvero!!”.

Dopo un 2022 stellare che ha visto la band esibirsi in 73 spettacoli davanti a oltre 600.000 persone in tutta Europa ( 29 date europee in 11 paesi, ieri ultima tappa al Mediolanum Forum di Milano), i Simply Red hanno annunciato anche una serie di spettacoli estivi europei per il 2023 che li porterà ad esibirsi in 5 concerti nel nostro paese.

SIMPLY RED – La scaletta del concerto di Milano

You’ve Got It

So Not Over You

Say You Love Me

You Make Me Feel Brand New (The Stylistics cover)

For Your Babies (Followed by band introductions)

Holding Back the Years (The Frantic Elevators cover)

Thrill Me

A New Flame

Your Mirror

It’s Only Love Doing Its Thing (Barry White cover) (Dedicated to Barry White. Mick also joked imitating Barry’s voice before the song.)

Come to My Aid

Ain’t That a Lot of Love (Homer Banks cover)

Stars

Sunrise

Something Got Me Started

Fairground (With extended outro)

Encore:

Better with you (New song)

Money’s Too Tight (To Mention) (The Valentine Brothers cover)

If You Don’t Know Me by Now (Harold Melvin & The Blue Notes cover)

SIMPLY RED – Le prossime date

27 giugno 2023 Trani, Piazza Duomo

28 giugno 2023 Macerata, Arena Sferisterio

1 luglio 2023 Lucca, Lucca Summer Festival

3 luglio 2023 Marostica, Marostica Summer Festival

4 luglio 2023 Nichelino, Sonic Park Stupinigi

Biglietti in vendita a questo link > https://bit.ly/simplyred23