SIGRID + THOMAS HEADON: guarda le foto e scopri la scaletta del concerto alla Santeria Toscana 31 di Milano

Foto di Roberto Finizio

E’ sbarcata in Italia mercoledì sera per la prima volta e con una unica data Sigrid, la giovane cantautrice norvegese.

In una Santeria Toscana 31 di Milano con un pubblico eterogeneo, che vedeva tanti teeneger affiancati anche da persone più adulte e mamme con piccoli fans, la venticinquenne ha avuto occasione di suonare per la prima volta su un palco italiano la sua musica, che ha riscritto le regole del pop con la canzone “Don’t Kill My Vibe”, rivolta a tutte le donne,

Da quel momento, l’artista di 24 anni ha accumulato più di un miliardo di stream e venduto più di un milione di album, diventando un fenomeno globale.

In apertura degna di nota la performace dell’australiano Thomas Headon, che in pochi minuti è riuscito a far sua la platea portandola per 30 minuti di live molto coinvolgenti.

Clicca qui per vedere le foto di Sigrid e Thomas Headon in concerto alla Santeria Toscana di Milano (o sfoglia la gallery qui sotto)

SIGRID: la scaletta del concerto alla Santeria Toscana 31 di Milano

It Gets Dark

Burning Bridges

Risk of Getting Hurt

Sucker Punch

Thank Me Later

Dancer

Head on Fire

Home to You

Mistake Like You

A Driver Saved My Night

High Five

Plot Twist

Don’t Kill My Vibe

Bad Life

Strangers



Encore:

Grow

Don’t Feel Like Crying

Mirror