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Reportage Live

SEPULTURA + Evil Invaders + Torture Squad: le foto del concerto al Circolo Magnolia di Milano

Sepultura in concerto al Circolo Magnolia di Milano, guarda le foto della serata. In apertura Evil Invaders e Torture Squad.

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Sepultura in concerto al Circolo Magnolia di Milano, foto di Giorgia De Dato per www.rockon.it

Foto di Giorgia De Dato

I Sepultura sono saliti sul palco del Circolo Magnolia il 9 giugno per una delle ultime tappe italiane del tour d’addio che sta accompagnando la storica band brasiliana verso la conclusione di oltre quarant’anni di carriera.

La serata ha riunito diverse generazioni di appassionati del metal, con una scaletta che ha attraversato le varie fasi della discografia del gruppo, ripercorrendo alcuni dei brani che hanno contribuito a rendere i Sepultura uno dei nomi più influenti della scena estrema internazionale. Il tour rappresenta infatti l’ultima celebrazione dal vivo della loro lunga storia musicale.

Ad aprire il concerto sono stati Evil Invaders e Torture Squad.

La data del Circolo Magnolia ha rappresentato il primo dei due appuntamenti italiani del tour: dopo la serata di Milano, la band è attesa il 10 giugno all’Eur Social Park di Roma per l’ultima tappa nel nostro Paese.

Clicca qui per vedere le foto dei Sepultura in concerto a Milano (o sfoglia la gallery qui sotto).

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