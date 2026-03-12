SARAFINE + Camilla PNK: le foto e la scaletta del concerto ai Magazzini Generali di Milano

Foto di Giorgia De Dato

Sarafine è salita sul palco dei Magazzini Generali di Milano l’11 marzo per una speciale data-evento che ha riunito il pubblico milanese attorno al suo progetto tra elettronica, performance e scrittura personale. La serata, andata completamente sold out, ha trasformato il club in uno spazio partecipato e carico di energia.

Ad aprire la serata è stata Camilla PNK, protagonista di un set diretto ed energico che ha subito acceso la sala. Tra attitudine punk, presenza scenica e brani dal forte impatto, l’artista ha saputo scaldare il pubblico per lo show principale.

Il concerto dei Magazzini Generali, presentato come “Questo è il nostro show”, è stato pensato come una grande festa condivisa con chi ha accompagnato Sarafine lungo il percorso live degli ultimi mesi.

Dopo la tappa milanese, il tour prosegue già questa sera con un nuovo appuntamento all’Hacienda, dove Sarafine porterà il suo live nella capitale.

Clicca qui per vedere le foto di Sarafine in concerto a Milano (o sfoglia la gallery qui sotto).

SARAFINE – La scaletta del concerto ai Magazzini Generali di Milano