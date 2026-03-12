Connect with us

Hi, what are you looking for?

Reportage Live

SARAFINE + Camilla PNK: le foto e la scaletta del concerto ai Magazzini Generali di Milano

Sarafine in concerto ai Magazzini Generali di Milano, guarda le foto e leggi la scaletta. In apertura Camilla PNK.

Published

Sarafine in concerto ai Magazzini Generali di Milano foto di Giorgia De Dato per www.rockon.it

Foto di Giorgia De Dato

Sarafine è salita sul palco dei Magazzini Generali di Milano l’11 marzo per una speciale data-evento che ha riunito il pubblico milanese attorno al suo progetto tra elettronica, performance e scrittura personale. La serata, andata completamente sold out, ha trasformato il club in uno spazio partecipato e carico di energia.

Ad aprire la serata è stata Camilla PNK, protagonista di un set diretto ed energico che ha subito acceso la sala. Tra attitudine punk, presenza scenica e brani dal forte impatto, l’artista ha saputo scaldare il pubblico per lo show principale.

Il concerto dei Magazzini Generali, presentato come “Questo è il nostro show”, è stato pensato come una grande festa condivisa con chi ha accompagnato Sarafine lungo il percorso live degli ultimi mesi.

Dopo la tappa milanese, il tour prosegue già questa sera con un nuovo appuntamento all’Hacienda, dove Sarafine porterà il suo live nella capitale.

Clicca qui per vedere le foto di Sarafine in concerto a Milano (o sfoglia la gallery qui sotto).

Sarafine

SARAFINE – La scaletta del concerto ai Magazzini Generali di Milano

  1. Intro 1 – Non Ce La Farai Mai
  2. Intro 2 – Lacrime Mie O Lacrime Tue
  3. Carmina Burana
  4. Control Freak
  5. Caua
  6. Potevamo Fare Schifo Insieme
  7. Malati Di Gioia
  8. Scrolla
  9. Un Trauma E’ Per Sempre
  10. Easy Easy
  11. Brunori
  12. Riturnella
  13. Tipa Da Rave
  14. Discoteca Futurista
  15. Lrdm
  16. Lu Rusciu De Lu Mare
  17. Rave
In this article:, , ,
Written By

Click to comment

Leave a Reply

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *

Questo sito utilizza Akismet per ridurre lo spam. Scopri come vengono elaborati i dati derivati dai commenti.

Scopri anche...

Lost Frequencies in concerto al Fabrique di Milano Lost Frequencies in concerto al Fabrique di Milano

Reportage Live

LOST FREQUENCIES: le foto del concerto al Fabrique di Milano

Lost Frequencies in concerto al Fabrique di Milano, guarda le foto della serata.

2 giorni ago
Morrissey concerto al Fabrique Milano del 9 marzo 2026 Morrissey concerto al Fabrique Milano del 9 marzo 2026

Reportage Live

MORRISSEY live a Milano: la luce può accecarti anche quando non la vedi.

A Milano per l'unica data italiana Morrissey si conferma ancora una volta un’icona divisiva ma magnetica. L'artista di Manchester ha celebrato la sua grazia...

2 giorni ago
Faccianuvola in concerto in Santeria Toscana 31 di Milano Marzo 2026 Faccianuvola in concerto in Santeria Toscana 31 di Milano Marzo 2026

Reportage Live

FACCIANUVOLA + Ricche Le Mura: le foto del concerto in Santeria Toscana 31 di Milano

Faccianuvola in concerto in Santeria Toscana 31 di Milano. Guarda le foto del live show.

4 giorni ago
Meduza in concerto al Fabrique di Milano Marzo 2026 Meduza in concerto al Fabrique di Milano Marzo 2026

Reportage Live

MEDUZA + Genesi: le foto del concerto al Fabrique di Milano

Meduza in concerto al Fabrique di Milano. Guarda le foto del live show.

4 giorni ago