Salta! (indietro nel tempo) con Microchip temporale e i SUBSONICA

Articolo di Stefania Clerici | foto di Pamela Rovaris

Il mio ultimo concerto all’Acatraz risale a metà febbraio 2020, quando – ignara, come voi, di quello che sarebbe successo da lì ai prossimi due anni – mi divertivo sotto palco ad ascoltare gli Editors. Tra pandemia, lockdown, chiusure, riaperture, richiusure, mascherine, tamponi, etc sono davvero passate 3 primavere, prima che il miracolo riaccadesse: di nuovo nel tempio della musica e del divertimento in Via Valtellina a Milano, di nuovo in un live, di nuovo a saltare, cantare e sudare: di nuovo vivi!

La festa dei Subsonica per i 20 anni “Microchip emozionale” era stata rimandata per ben 3 volte in 2 anni e la voglia di ballare e divertirsi era nell’aria da tempo: un sold out annunciato da giorni, con un bis delle date milanesi in cui l’energia di Samuel, Max Casacci, Boosta, Enrico Matta “Ninja” e Luca Vicino “Vicio” si sono fatte sentire tutte in 2 ore di live tra l’elettro-pop che fa (finalmente) saltare. Nell’estate sforzesca del 2021 infatti ci eravamo dovuti adattare alle restrizioni di distanziamento e pubblico seduto, ma ora che ci si può liberamente muovere sottopalco l’adrenalina è davvero salita alle stelle.

Il tributo a Microchip parte su Ali scure, Istantanee e Perfezione, ma è su Colpo di pistola e Liberi tutti e che si raggiunge l’apice dell’inno di “lliberazione” tanto desiderata. A sorpresa su Il cielo su Torino entra sul palco Ensi, che duetta con Samuel e invoca la folla ad applaudire e cantare. Con Ensi arriva anche la sua hit Numero uno, seguita al graditissimo omaggio agli anni ’90 di Aspettando il Sole di Neffa.

Mani alzate e l’inno “Con la mano mi puoi salutare” di Sonde, arriva Willie Peyote che regala insieme a Samuel una delle sue hit che fanno esplodere l’Alcatraz al coro di Willie-Willie e la canzone Io non sono razzista ma..! Il momento delle ospitate non è ancora finito quando, dopo la dance di Aurora sogna, arriva alla seconda strofa di Depre… Myss Keta! Un duetto inaspettato che fa scatenare il pubblico e che riempie il palco di adrenalina verso il momento pop in assolo di Keta + Subsonica di Milano Sushi Coca.

Una breve pausa (e cambio di abito) ci portano verso la seconda parte del live con Lasciati e Albe meccaniche che aprono la pista alla danza di Discolabirinto, con luci bianche sul pubblico e quell’atmosfera da club che mancava da anni. Si danza poi nel tributo a Coccoluto ne Il mio DJ, Il centro della fiamma e Veleno. Arriva poi Il diluvio a scatenare la folla, seguita da Lazzaro, che fa saltare ancora di più un Alcatraz alle stelle.

La chiusura del concerto, dopo tanto (s)ballo è più pacata, su un’inaspettata e alquando dark Punto critico, la bellissima Strade e un riarrangiamento tutto “nudo” e da cantare a squarciagola, assaporando ogni parola di Tutti i miei sbagli.

Il ritorno alla normalità è finalmente iniziato, sta a noi vivercelo a pieno: per me è bello che prenda il via con i Subsonica, un gruppo al quale sono stata tanto legata nel corso degli anni e che anche durante la pandemia mi ha accompagnato nei momenti di lock più down… Dalle dirette dallo studio di Samuel il venerdì sera con i suoi dischi, al progetto di Casacci Earthphonia senza strumenti musicali, passando per il “Piano solo” del The Post Piano Session di Boosta: tanti suoni diversi nel corso degli anni in nuovi e altri percorsi, che poi ci hanno riportato qua… sotto palco “A caduta libera, in cerca di uno schianto” ma, parafrasando i Subsonica a “sentirci vivi”, in tutti i nostri sbagli.

Clicca qui per vedere le foto del concerto dei Subsonica (o sfoglia la gallery qui sotto)

SUBSONICA – La scaletta del concerto di Milano

Ali scure

Istantanee

Colpo di pistola

Perfezione

Liberi tutti

Il cielo su Torino (with Ensi)

Numero uno (Ensi cover)

Aspettando il Sole (Neffa cover) (with Ensi)

Sonde (with Willie Peyote)

Io non sono razzista ma.. (Willie Peyote)

Aurora sogna

Depre (with MYss Keta)

Milano Sushi Coca (MYss Keta)

Lasciati

Albe meccaniche

Discolabirinto

Il mio DJ

Il centro della fiamma

Veleno

Il diluvio

Lazzaro

Punto critico

Strade

Tutti i miei sbagli