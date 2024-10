ROSE VILLAIN: le foto e la scaletta del concerto al Fabrique di Milano

Foto di Andrea Ripamonti



Nata a Milano e poi trasferitasi a New York, la cantante, autrice e regista ha all’attivo milioni di stream. Rose Villain ha tutte le carte in regola per ribaltare l’attuale scena musicale, curando lei stessa in prima persona la creatività di ogni progetto artistico che la riguarda. La consacrazione, arrivata negli ultimi anni dai featuring di alto livello con artisti che l’hanno fortemente voluta al suo fianco, ha portato Rose a voler dire ancora di più la sua. A gennaio 2023 esce il suo primo lavoro discografico, “Radio Gotham” (certificato platino da FIMI/GfK Italia), un album inaspettato, ricco di tematiche personali in cui l’artista si mette a nudo, che ha entusiasmato pubblico e critica e ha debuttato tra le prime 5 posizioni della classifica settimanale Top Album FIMI e all’ottavo posto della Top Albums Debut Global di Spotify. Dopo aver calcato il palco del Concertone del Primo Maggio di Roma, la voce di Rose Villain la scorsa estate è stata in tutte le radio grazie al singolo di Achille Lauro “Fragole” (certificato triplo platino da FIMI/GfK Italia), che l’ha vista co-protagonista. Venerdì 6 ottobre è tornata con la sua nuova hit disco d’oro “Io, me ed altri guai” (Warner Music Italy), una Tainted Love in stile Mercoledì Addams. A dicembre è stata protagonista di due speciali appuntamenti live in occasione del suo primo show “A VILLAIN STORY: the beginning”, il 3 dicembre a Milano (data sold out) e il 15 a Roma, e ha già annunciato 4 nuove date nei club per il 2024 a Firenze, Padova, Napoli e Milano e che aprirà i concerti italiani del tour dei Coldplay, il 12, 13, 15 e 16 luglio. È, inoltre, tra i giudici scelti per il programma Netflix “Nuova Scena – Rhythm+Flow Italia”, la competizione musicale del mondo rap, prodotta da Fremantle, insieme a Fabri Fibra e Geolier, alla ricerca dei protagonisti che segneranno la nuova scena rap italiana. Rose Villain è stata in gara alla 74^ edizione del Festival di Sanremo con il brano “CLICK BOOM!” (certificato disco di platino da FIMI/GfK Italia), contenuto nel suo nuovo album “RADIO SAKURA” (Warner Music Italy), uscito venerdì 8 marzo, che ha debuttato al secondo posto della Top Albums Debut Global di Spotify e sul podio della Top Album FIMI, alla #3.

Clicca qui per vedere le foto dei Rose Villain a Milano (o sfoglia la gallery qui sotto).

ROSE VILLAIN: la scaletta di Milano

Intro

Hattori Hanzo

Io, Me ed Altri Guai

Stan

Fragole

Elvis

Hai Mai Visto Piangere

Huh

Piango Sulla Lambo

Graffiti feat. Bresh

Brutti Pensieri

Moonlight

Lemette + Balenciaga (acustica)

Cartoni Animati (acustica)

Trasparente (acustica)

Dalle Ombre

Milano

Due Facce

Fantasmi

Monet

Gotham

Chico

Michelle Pfeiffer feat. Tony Effe

Come Un Tuono

Il Mio Funerale

Click Boom