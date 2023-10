RIVERSIDE: le foto e la scaletta del concerto alla Live Music Club di Milano

Foto di Federico Buonanno

Dopo aver pubblicato il nuovo album “ID.Entity” a inizio gennaio, i RIVERSIDE hanno annunciato il nuovo tour europeo che ha visto in calendario anche due concerti italiani. La band si è esibita il 5 ottobre 2023 al LARGO VENUE di Roma e il 6 ottobre 2023 al LIVE MUSIC CLUB di Trezzo sull’Adda (Milano).

Hanno aperto il concerto i LESOIR

Clicca qui per vedere le foto di Riverside + Lesoir (o sfoglia la gallery qui sotto)

RIVERSIDE: la scaletta del concerto di Milano

Addicted

Panic Room

Landmine Blast

Big Tech Brother

Left Out

Post-Truth

The Place Where I Belong

We Got Used to Us

Egoist Hedonist

Friend or Foe?

ENCORE:

Self-Aware

Conceiving You