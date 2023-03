QUEEN EXTRAVAGANZA: guarda le foto e scopri la scaletta del concerto di Milano

Foto di Marco Arici

La celebre tribute band ufficiale dei Queen, Queen Extravaganza, si è esibita sul palco dell’Alcatraz di Milano dopo ben tre anni di attesa con un grande show prodotto da Roger Taylor e Brian May.

Scelti personalmente dal duo rockstar britannico, i Queen Extravaganza sono un collettivo di talentosi musicisti che dal 2012 è diventato famoso in tutto il mondo collezionando esibizioni sold out e un numero di fan in continua ascesa.

La serata milanese si è rivelata un’occasione per i fan della band leggendaria di ritrovarsi a cantare tutti insieme i successi della loro indimenticabile carriera, eseguiti magistralmente dai ragazzi della band.

QUEEN EXTRAVAGANZA – la scaletta del concerto di Milano

Tie your mother down

Don’t stop me now

Seven seas of Rhye

Save me

Killer queen

You’re my best friend

Crazy little thing called love

I want it all

One vision

A kind of magic

Fat bottomed girls

Under pressure

I want to break free

Another one bites the dust

Radio ga ga

Somebody to love

Bohemian Rhapsody

We will rock you

We are the champions