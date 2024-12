OLLY: guarda le foto e scopri la scaletta del concerto al Fabrique di Milano

Foto di Giorgia De Dato



Con la sera del 2 dicembre, è partito il nuovo Lo Rifarò, Lo Rifaremo Tour di Olly, un viaggio nei principali club italiani che ha preso il via proprio dal Fabrique di Milano. L’attesissima tournée segue il successo de Il Mondo Gira Tour, che ha visto l’artista esibirsi in 16 date estive culminate con il sold out milanese.

La serata milanese è stata una celebrazione del talento di Olly, che ha saputo trasformare il palco in uno spazio di pura magia musicale. Il pubblico, accorso numeroso, ha accolto con entusiasmo una scaletta ricca di emozioni, in cui non sono mancati i suoi successi più amati, come A Squarciagola e Tutto con te, insieme al nuovissimo brano Devastante, uscito lo scorso 8 marzo. Dopo questo debutto milanese, il tour proseguirà toccando città come Firenze, Torino, Padova, Bologna, Napoli e Roma, portando con sé l’atmosfera travolgente e intima che solo Olly riesce a creare. Il Fabrique, ieri sera, non è stato solo il punto di partenza di una tournée, ma un trampolino verso un futuro sempre più luminoso, per un artista che sembra avere ancora molto da raccontare.

Clicca qui per vedere le foto di Olly a Milano (o sfoglia la gallery qui sotto).

OLLY: la scaletta del concerto al Fabrique di Milano

E’ festa

Una vita

Polvere

A squarciagola

Quei ricordi là

Bianca

L’amore va

Un’altra volta

Paranoie

La lavatrice si è rotta

Hai fatto bene

Ho un amico

Quando piove

Tutto male

Vita spericolata

Per due come noi

Ho voglia di te

Fammi morire

Scarabocchi

Sopra la stessa barca

A noi non serve far l’amore

I cantieri del Giappone

Noi che

Per due come noi

L’anima balla

Il campione

Devastante

Menomale che c’è il mare