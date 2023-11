OLIVER TREE + Super Computer + Tommy Cash: le foto del concerto al Fabrique di Milano

Foto di Andrea Ripamonti

L’artista Oliver Tree arriva finalmente in Italia per un unico imperdibile. La data italiana fà parte del tour mondiale OLIVER TREE PRESENTS ALONE IN A CROWD.

Oliver Tree, artista di fama internazionale, multi-platino e in vetta alle classifiche internazionali, ha annunciato un grande tour mondiale, il suo più grande tour da headliner finora. Prodotto da Live Nation, OLIVER TREE PRESENTS ALONE IN A CROWD prenderà il via il 10 ottobre allo Shed 10 di Auckland, in Nuova Zelanda, per poi proseguire a novembre con tappe in Australia, Francia, Lussemburgo, Regno Unito, Belgio, Paesi Bassi, Germania, Svizzera e Italia. Il supporto include Sueco (AUS/NZ) e Tommy Cash (EU/UK).

ALONE IN A CROWD include successi recenti come “Bounce”, accompagnato da un video musicale ufficiale – scritto, prodotto e diretto da Oliver – disponibile in streaming su YouTube. L’album includerà anche l’energica collaborazione dello scorso anno, certificata RIAA, con il produttore Robin Schulz, nominato ai GRAMMY® Award, “Miss You”, che ha rapidamente accumulato oltre 600 milioni di stream globali dopo il debutto nella top 10 della classifica “Hot Dance/Electronic Songs” di Billboard e della Official Singles Chart del Regno Unito. Recentemente certificato 2 volte Platino in Australia e Platino nel Regno Unito e in Canada, il brano è accompagnato da un video musicale ufficiale tipicamente eccentrico, diretto da Oliver Tree, che attualmente vanta più di 200 milioni di visualizzazioni su YouTube.

Artista unico nel suo genere, che continua a scalare le classifiche e a fare il tutto esaurito negli anfiteatri di tutto il mondo, Oliver Tree esplora e disseziona l’assurdità della cultura moderna, della fama e dei social media con un meta-umorismo dadaista senza precedenti. ALONE IN A CROWD – che introduce un nuovo personaggio nell’universo surreale di Tree, lo stilista Cornelius Cummings – serve a riflettere sia la luce che l’oscurità della natura umana all’interno della cultura popolare, tenendo uno specchio e abbracciando allo stesso tempo l’assurdità di tutto questo attraverso temi ricchi di solitudine, disconnessione e ridicolaggine della nostra esperienza umana condivisa.

Con oltre 20 milioni di ascoltatori mensili su Spotify, Oliver ha concluso il suo intenso 2022 con la tanto attesa pubblicazione di COWBOY TEARS DROWN THE WORLD IN A SWIMMING POOL OF SORROW, un’edizione deluxe ampliata del suo acclamato sophomore LP, COWBOY TEARS\. Tra i brani di punta ci sono “I Hate You”, “Placeholder” e “Suitcase Full Of Cash”, quest’ultima accompagnata da un video ufficiale con le apparizioni delle star virali Alissa Violet, Tana Mongeau, Viking Barbie e Melissa Ong, disponibile in streaming sul canale YouTube di Oliver.

Con oltre 5 miliardi di stream globali, più di 2 miliardi di visualizzazioni su YouTube, oltre 15 milioni di follower su TikTok e una copertura social cumulativa di oltre 30 milioni di persone, Oliver Tree ha già avuto un 2023 molto produttivo, con uscite entusiasmanti come la sua prima collaborazione con la superstar David Guetta, “Here We Go Again”, ora in streaming. Il video ufficiale del brano, scritto e diretto da Oliver, ha ottenuto oltre 14 milioni di visualizzazioni su YouTube. “Here We Go Again” ha seguito a sua volta “Voices (Feat. Oliver Tree)” di KSI, accompagnato da un video musicale ufficiale che vanta quasi 7 milioni di visualizzazioni.

Clicca qui per vedere le foto dei Oliver Tree + Super Computer + Tommy Cash a Milano (o sfoglia la gallery qui sotto).