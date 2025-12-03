OCIE ELLIOT + Plasi: le foto e la scaletta del concerto alla Santeria Toscana 31 di Milano

Foto di Giulia Gasparini



Gli Ocie Elliott sono tornati in Italia martedì 2 dicembre 2025 con un emozionante concerto alla Santeria Toscana 31 di Milano, dopo essere stati tra i protagonisti della seconda edizione del Comfort Festival 2023.

La data milanese ha celebrato il ritorno del duo folk canadese, che aveva aperto la prevendita esclusiva per i fan Spotify il 6 marzo e la vendita generale su Ticketone il giorno successivo.

Il folk intimo e cinematografico degli Ocie Elliott nasce da esperienze personali condivise. Le chitarre acustiche e le armonie di Jon Middleton e Sierra Lundy trasformano ricordi, emozioni e frammenti di vita in canzoni capaci di avvolgere il pubblico. La loro storia come coppia si riflette in una vibrante reinterpretazione del folk contemporaneo, arricchita da sfumature alternative e da una sensibilità pop. Con centinaia di milioni di stream globali e una nomination ai JUNO Awards, il duo ha proseguito il proprio percorso con l’EP “Know The Night” (Nettwerk Music Group, 2023).

Jon raccontava:

«Ognuno di noi porta qualcosa di unico nella musica che facciamo. Fin dalla prima volta che abbiamo cantato insieme ci siamo resi conto della magia. Sierra mi spinge a essere un autore migliore. La connessione e la sinergia nate quando abbiamo iniziato a fare armonie non hanno fatto che rafforzarsi nel tempo.»

Sierra aggiungeva:

«Come nella nostra relazione, c’è qualcosa di speciale nel cantare insieme. La voce di Jon riesce sempre a tirarmi su quando sono giù. Sono una perfezionista, molto ADHD, e faccio fatica a finire le cose. Jon invece è incredibilmente prolifico e porta sempre tutto a termine. Le nostre personalità diverse si completano, rendendo la nostra musica migliore di quanto potremmo creare da soli.»

Il percorso artistico degli Ocie Elliott spazia dall’EP d’esordio del 2018 fino al recente Know The Night. Con oltre 3 milioni di ascoltatori mensili su Spotify, le loro canzoni sono state incluse in Grey’s Anatomy e Sweet Magnolias, e li hanno portati a condividere il palco con Joshua Radin, Sons of the East, Kim Churchill e Hollow Coves.

Alla vigilia del tour, il duo dichiarava:

«Siamo entusiasti di tornare in Europa per il nostro secondo tour da headliner! Sarà il nostro tour più grande, con venue più ampie e città che non avevamo mai visitato. Non vediamo l’ora di rivedere chi ci ha già seguito e incontrare nuovi fan.»

Clicca qui per vedere le foto dei Ocie Elliot a Milano o sfoglia la gallery qui sotto

OCIE ELLIOT: la scaletta del concerto di Milano

Mingle In Pine Thinking About You Like a River By the Way Feeling Fine Take Me Home Be Around Fame Free I Got You, Honey Younger Days A Place Run To You Forest Floor Tracks

BIS