NOUVELLE VAGUE: Guarda le foto e scopri la scaletta del concerto di Torino

Foto di Luca Moschini

Vent’anni dopo l’uscita del primo album omonimo, diventato nel frattempo un classico, il gruppo francese Nouvelle Vague è tornato!

Non semplici cover, i Nouvelle Vague reinventano i classici del post-punk fin dagli inizi del 2000, mantenendone la malinconia e infondendo loro un’atmosfera di bossa nova, svelando nel frattempo cantanti diventate iconiche come Camille o Phoebe Killdeer.

É uscito il 15 novembre il singolo “Only You” – una cover degli Yazoo con Mélanie Pain (una delle cantanti originali della band) – che annuncia il nuovo album, “Should I Stay Or Should I Go?” (PIAS / SpinGO), e un nuovo spettacolo.

Per celebrare il ventesimo compleannno, i Nouvelle Vague saranno impegnati in un lungo tour mondiale nel 2024 e nel 2025, che inizierà con 15 concerti già annunciati nel Regno Unito a Febbraio, Irlanda, Germania, Spagna, Belgio e Francia e Italia.

Clicca qui per vedere le foto di Nouvelle Vague in concerto a Torino (o sfoglia la gallery qui sotto).

NOUVELLE VAGUE: la scaletta del concerto di Torino



Love Will Tear Us Apart

People are People

Only You

Making Plans for Nigel

This Is Not a Love Song

Girls on Film

What I Like Most About You is Your Girlfriend

A Forest

Marian

Teenage Kicks

Should I Stay or Should I Go

Just Can’t Get Enough

She’s in Parties

The Guns of Brixton

Too Drunk to Fuck

Shout

Friday Night, Saturday Morning

I Melt With You



Encore:

Ever Fallen in Love

This Charming Man

In a Manner of Speaking