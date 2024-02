NOTHING BUT THIEVES a Milano: le foto e la scaletta della seconda data al Fabrique

Foto di Claudia Mazza

Due serate piovose non hanno scoraggiato il pubblico dei Nothing But Thieves che si sono esibiti nell’ultima data milanese in un Fabrique quasi imploso per capienza.

I ragazzi dell’Essex partono come da copione con Welcome to the DCC – la traccia in stile Prince che hanno lanciato la scorsa estate – e amplificano immediatamente l’energia della venue.

La scaletta del concerto oscilla per tutta la notte, dai brani più recenti tratti da Dead Club City” – il loro ultimo concept album – a quelli più vecchi come Broken Machine e la dolce Real Love Song.

I NBT sono sono cantautori efficaci e orecchiabili, la loro produzione è piena di pathos, dal vivo impressionano, e il loro frontman e co-autore, Conor Mason, è un cantante incredibile, con la sua voce contralto che raggiunge alti vertiginosi e potenti.

Dal vivo dimostrano il loro carattere con una scenografia sena fronzoli facendo in modo che l’attenzione sia saldamente concentrato sulla loro violenta musica rock.

L’ encore ha raggiunto il picco della serata, la voce di Mason si sentiva a malapena sopraffatta dai cori.

I NBT torneranno a Milano per gli I-DAYS in apertura ai Green Day il 16 giugno.

Clicca qui per vedere le foto dei Nothing But Thieves in concerto a Milano (o scorri la gallery qui sotto).

​NOTHING BUT THIEVES – La scaletta del secondo concerto di Milano

Gimme Gimme Gimme (A Man After Midnight) [ABBA song]

Welcome to the DCC

Is Everybody Going Crazy?

Tomorrow Is Closed

Broken Machine

Real Love Song

City Haunts

Drawing Pins

Sorry

Do You Love Me Yet?

Ce n’est Rien/Gods/Number 13 (medley)

Unperson

Phobia

Lover, Please Stay

Trip Switch

Futureproof

Impossible

Pop the Balloon

Encore

Oh No :: He Said What?

Amsterdam

Overcome