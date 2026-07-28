NORTHLANE + Prospective: le foto e la scaletta del concerto ai Magazzini Generali di Milano

Foto di Giada Stanziano

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I Northlane, band metalcore di Sydney, sono tra le realtà più innovative della scena heavy mondiale, sempre fedeli a un percorso sonoro personale e in continua evoluzione. Nel loro percorso discografico contano sei album: tra questi, Obsidian (2022) e Node (2015) hanno conquistato la vetta della classifica ARIA, mentre Singularity (2013), Mesmer (2017) e Alien (2019) sono entrati al terzo posto. Il gruppo vanta inoltre tre ARIA Awards di fila come miglior disco hard rock/heavy metal e due AIR Awards per il miglior album heavy indipendente.

Per l’appuntamento milanese del 27 luglio, l’elevato numero di richieste ha portato a un cambio di sede: il concerto si sposta dal Legend Club ai Magazzini Generali.

NORTHLANE – la scaletta del concerto di Milano