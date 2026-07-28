Connect with us

Ciao cosa stai cercando?

Reportage Live

NORTHLANE + Prospective: le foto e la scaletta del concerto ai Magazzini Generali di Milano

Northlane in concerto ai Magazzini Generali di Milano. Guarda le foto del live show.

Published

Northlane concerto Magazzini Generali Milano del 27 luglio 2026
Northlane in concerto ai Magazzini Generali di Milano foto di Giada Stanziano per www.rockon.it

Foto di Giada Stanziano

Clicca qui per vedere le foto dei NORTHLANE a MILANO o sfoglia la gallery qui sotto

Prospective

I Northlane, band metalcore di Sydney, sono tra le realtà più innovative della scena heavy mondiale, sempre fedeli a un percorso sonoro personale e in continua evoluzione. Nel loro percorso discografico contano sei album: tra questi, Obsidian (2022) e Node (2015) hanno conquistato la vetta della classifica ARIA, mentre Singularity (2013), Mesmer (2017) e Alien (2019) sono entrati al terzo posto. Il gruppo vanta inoltre tre ARIA Awards di fila come miglior disco hard rock/heavy metal e due AIR Awards per il miglior album heavy indipendente.

Per l’appuntamento milanese del 27 luglio, l’elevato numero di richieste ha portato a un cambio di sede: il concerto si sposta dal Legend Club ai Magazzini Generali.

NORTHLANE – la scaletta del concerto di Milano

  • 4D
  • Evian
  • Intuition
  • Bloodline
  • Dante
  • Cypher
  • Welcome to the Industry
  • Worldeater / Dispossession / Jinn / Solar
  • Carbonized
  • Cut it
  • Talking heads
  • Clockwork
In this article:, , ,
Written By

Click to comment

Leave a Reply

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *

Questo sito utilizza Akismet per ridurre lo spam. Scopri come vengono elaborati i dati derivati dai commenti.

Scopri anche...

Lorde in concerto a Villafranca di Verona 2022 | foto di Cesare Veronesi Lorde in concerto a Villafranca di Verona 2022 | foto di Cesare Veronesi

Reportage Live

L’amore per il pop disadorno, essenziale e fisico di LORDE

Siamo stati alla data finale, per Un Altro Festival a Milano, dall’Ultrasound Tour della cantante croato-neozelandese: tra polvere e sudore, sintetizzatori e primi piani...

5 giorni ago

Recensioni

Fatevi dire dai BLEACHERS cosa significa innamorarsi

No, non è mero gossip ma un escamotage basico per raccontarvi di cosa parla (per noi) everyone for ten minutes. E dirvi perché dovreste...

16/07/2026

Reportage Live

VULFPECK + The Fearless Flyers: le foto del concerto al Parco della Musica di Milano

Vulfpeck in concerto al Parco della musica di Milano, in apertura The Fearless Flyers. Guarda le foto del live show.

14/07/2026

Reportage Live

KOKESHI + Camelia + Kadreka: le foto del concerto al Barrio’s di Milano

Kokeshi in concerto al Barrio's di Milano. Guarda le foto del live show.

11/07/2026