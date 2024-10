Negrita: Una Serata Indimenticabile al Forum di Assago per i 30 Anni di Carriera

Foto di Luca Moschini

Il 27 settembre 2024, il Forum di Assago è stato il palcoscenico di una serata memorabile, dove i Negrita hanno celebrato i loro 30 anni di carriera con un concerto straordinario. Dopo un tour trionfale nei club italiani, la band, icona del rock italiano, ha scelto Milano per un’unica data carica di energia, emozioni e musica che hanno segnato un’epoca.

Dopo un autunno elettrizzante, in cui i Negrita hanno incantato i fan con 19 date sold out. Questo evento speciale ha rappresentato un viaggio attraverso tre decenni di successi, ricordi e melodie che hanno definito il sound rock in Italia, offrendo un’esperienza indimenticabile sia per i fan di lunga data sia per i nuovi ammiratori.

La setlist della serata ha incluso tutte le hit che hanno segnato la carriera dei Negrita, come “Cambio”, “Ehi Negrita”, “Mama Mae”, “Rotolando verso sud”, “Gioia Infinita”, “Ho Imparato a Sognare”, “Magnolia”, “A modo mio” e “In Ogni Atomo”. Inoltre, non sono mancate alcune sorprese che hanno reso lo spettacolo ancora più speciale.

Il percorso dei Negrita è iniziato il 10 marzo 1994 con l’uscita del loro album di debutto ‘NEGRITA’. Da allora, la band ha continuato a sorprendere e innovare con 9 album in studio, 3 live album e una serie di hit diventate icone per le generazioni italiane.

Clicca qui per vedere le foto dei Negrita in concerto ad Assago (o sfoglia la gallery qui sotto).

NEGRITA: la scaletta del concerto di Milano

E intanto il tempo passa

In ogni atomo

Non ci guarderemo indietro

Ehi! Negrita

Cambio

R.J. (tributo a Robert Johnson)

Lontani dal mondo

Il gioco

Provo a difendermi

Hemingway

Brucerò per te

La tua canzone

Bambole

Il libro in una mano, la bomba nell’altra

Radio Conga

L’uomo sogna di volare

Rotolando verso sud

Notte mediterranea

Che rumore fa la felicità

Non torneranno più

Magnolia

Il giorno della verità

Sex

Transalcolico

A modo mio

BIS:

Non esistono innocenti amico mio

Nel Blu

Ho imparato a sognare

Mamma Maè

Gioia infinita