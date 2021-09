MYSS KETA: guarda le foto e scopri la scaletta del concerto al Carroponte

Foto di Roberto Finizio

Finalmente è tornata dal vivo nella sua Milano, M¥SS KETA la Regina di Porta Venezia.

Dopo oltre un anno mezzo dal suo ultimo live per il Capodanno 2020 in Piazza del Duomo, la MYSS è tornata live in una forma totalmente inedita, accompagnata dalla band DPCM, formata da LIAM al basso, Giungla alla chitarra e Danila Guglielmi alla batteria.

In un Carroponte caldissimo la Sacerdotessa ha regalato un concerto con suoni stupefacenti e visual psichedelici, portando per la prima volta dal vivo alcuni brani dei suoi ultimi due lavori discografici: IL CIELO NON È UN LIMITE (il disco uscito a fine 2020 che celebrava l’aria durante la clausura pandemica e metteva in stato d’accusa un mondo piombato in un Medioevo Digitale) e LATO B, il dittico oscuro, post-punk e darkwave uscito lo scorso aprile (che ha inaugurato il sodalizio con la band DPCM) con cui M¥SS ha completato la sua riflessione ballardiana sul mondo contemporaneo e inaugurato definitivamente una nuova traiettoria artistica.

Non sono mancati ovviamente i brani storici della sua carriera, canzoni manifesto, hit pazzeske e alcune sorprese che hanno reso questo show indimenticabile.

Le prossime date del tour sono il 10 settembre ad Arezzo per Warehouse Decibel Fest e il 18 settembre a Roma per Videocittà.

Clicca qui per vedere le foto di M¥SS KETA in concerto al Carroponte (o sfoglia la gallery qui sotto)

M¥SS KETA: La Scaletta del concerto al Carroponte:

GMBH

HIT OR M¥SS

DUE

RIDER BITCH (con Lilly Meraviglia)

MIRIAM

COL CUORE IN GOLA

UNA DONNA CHE CONTA

HOLLYWOOD

LE RAGAZZE DI PORTA VENEZIA

meddley: BONO – CENTO ROSE – MORTACCI TUA

ROULETTE

DULCE DE LECHE (con Boyrebecca)

PAZZESKA

DEVASTANTE (con Il Pagante)

ADORO (con il Pagante)

GIOVANNA HARDCORE

MILANO SUSHI & COCA

