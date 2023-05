MR. RAIN: guarda le foto e scopri la scaletta del concerto di Milano

Foto di Federico Buonanno

MR.RAIN, l’artista multiplatino con all’attivo oltre 700 milioni di streaming, 13 dischi di platino e 5 oro, e autore di hit come “Fiori di Chernobyl”, “9.3”, “Meteoriti”e “Ipernova”, si è esibito ieri, nella prima delle due date sold-out , ospitate dal FABRIQUE DI MILANO.

MR. RAIN: la scaletta del concerto di Milano

I grandi non piangono mai

9.3

Nemico di me stesso

Sincero

Non c’è più musica

A forma di origami

Meteoriti

La storia di Sam

Neve su Marte

OPS

Fuori luogo

Crisalidi

Neve sulle guance

Carillon

Sindrome di Stoccolma

E invece no

Ipernova

Aria

Atlantide

Grazie a me

Rainbow soda

Non fa per me

Fiori di Chenobyl

Ricominciare da me (Outro)

Fragile

Supereroi