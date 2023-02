MONDO MARCIO: le foto e la scaletta del concerto di Milano

E’ uscito ad Ottobre “Magico”, il nuovo progetto discografico di MONDO MARCIO. Il rapper, icona dell’hip hop italiano, torna sulle scene con un album potente, innovativo, incisivo e di rottura, personale e sociale, che mette in luce le nuove ingiustizie della contemporaneità.

Ambizione, speranza, amore, sesso, disillusione e voglia di rivalsa: sono solo alcuni dei temi portanti di “Magico”, un album puramente rap, complesso ed estremamente eterogeneo dal punto di vista concettuale, in cui emerge un nuovo lato di MONDO MARCIO, più maturo e consapevole, sia nei confronti di se stesso che della società, che spesso soffoca e demolisce i sogni sbattendo in faccia una realtà fatta di luci e ombre.

MONDO MARCIO, al secolo Gian Marco Marcello, è tra i primi a portare il fenomeno dell’hip hop italiano alla ribalta del grande pubblico. Dopo aver pubblicato con un’etichetta indipendente il suo omonimo primo disco “MONDO MARCIO” e un mixtape intitolato “FUORI DI QUA”, debutta nel 2006 con l’album “SOLO UN UOMO” (autoprodotto all’età di 19 anni), che in pochi mesi raggiunge il traguardo del Disco d’Oro, poi certificato Platino. Il singolo “Dentro alla scatola” entra direttamente al #2 della classifica di vendita, mentre l’album rimane in classifica per più di 40 settimane e vende oltre 80.000 copie.

Clicca qui per vedere le foto di Mondo Marcio in concerto a Milano o sfoglia la gallery qui sotto

MONDO MARCIO – la scaletta del concerto di Milano

Intro – Outro (Magico)

Scoppia La Bomba

Show Off

All Nite

Questi Palazzi

Dentro Alla Scatola

Brucia Marcio Brucia

Fight Rap

Il Mio Mondo

Vida Loca

Scema

Non Ti Ho Mai Detto

Regina Di Cuori

Senza Cuore

Fuori Di Qua

Banf

Solo Parole

Angeli E Demoni

Segui La Stella

Nessuna Via Di Uscita

Mezzanotte

Questo Cuore Queste Stelle

Non So Volare

Magico

Bambola Vodoo

Purple Weed

Pazzo

Tieni Duro

Ddr