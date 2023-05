No KETA, no party… Ma sono nati prima i tormentoni o M¥SS KETA?

Articolo di Stefania Clerici | foto di Federico Buonanno

10 anni di “Milano, Sushi & Coca” e non sentirli: il sold out all’Alcatraz di M¥SS KETA è stata la festa del Club Topperia che ha visti riuniti sul palco gli amici della M¥SS, tra cui Big Mama, Ambra, Cmqmartina, Il Pagante e un corpo di ballo da urlo per pose, dressing e provocazione, gli ingredienti alla base dello spettacolo di Keta e che onstage hanno scatenato, per citarne una tra le tante, il “Finimondo”.

Due ore di live in cui la M¥SS ha fatto ballare il coloratissimo, glitteratissimo e pazzesko Alcatraz con i sui successi, perchè lei è “Una donna che conta” e “In gabbia” non ci sta. Il primo grande boato e acclamazione arriva su “Le ragazze di Porta Venezia”, a cui seguono le urla di gioia della crew quando entra on stage Big Mama: “La cassa spinge”, come spinge tuo marito… e l’ovazione esulta sull’ingresso di Cmqmartina per “Prosciutto Prosciutto”. L’apice arriva poi sull’ultima grandissima ospite in questa prima parte di concerto: Ambra che con M¥SS KETA regala una nuova versione tutta bassi e rap di “T’appartengo”.

Le danze continuano, insieme ai loro testi tormentoni, le canzoni-meme da gridare a squarciagola: Ma chi? , Scandalosa, Le faremo sapere… e poi ecco il Club Topperia che apre la pista a David Blank, per una session tutta dance tra Xananas e Fighe come il panico. A rendere la session indimenticabile arriva poi Il Pagante per un featuring di “Devastante” e “Adoro”. Se l’Alcatraz non fosse stata già una discoteca, sicuramente qualsiasi altra sala da concerto lo sarebbe diventata, su quella musica tutta pompata che ha fatto scatenare l’intera platea. L’energia diventa “Pazzeska” e scatena il “Finimondo”, sugli ultimi due pezzi del set che concludono il concerto.

Per l’encore il trittico, divino e unico: come Padre figlio e spirito santo per i credenti, ecco LA canzone dei Ketamini “Milano Sushi & Coca”, la poesia che ha consacrato la M¥SS KETA, da Milano Forlanini all’oltre. I ringraziamenti sono arrivati a tutti, dalle maestranze, alle amiche sul palco, perfomers e ballerine, ma soprattutto al suo pubblico che in questi 10 anni l’ha sempre amata, sostenuta e seguita. Pur senza sapere il suo volto, la sua identità e il suo essere, “apparentemente” nascosto dietro ad una maschera, M¥SS KETA non ha usato il velo come copertura o celamento, piuttosto ha tolto il suo viso per far sì che parole, messaggi e voce arrivassero prima dell’immagine. E ci è riuscita benissimo: in un mondo in cui apparire è tutto, è geniale non mostrarsi e ancor più unico provocare così come fa M¥SS KETA. In una sola parola, Pazzeska.

M¥SS KETA – la scaletta del concerto di Milano

Opulenza

Una donna che conta

Illusione distratta Mix / In gabbia

Botox

Le ragazze di Porta Venezia

Piena

Monica

XTC feat. Big Mama / La cassa spinge

Prosciutto prosciutto feat. Cmqmartina

Profumo di mare

Bono / We found love rmx

T’appartengo con Ambra

Ma chi?

Scandalosa

Club Topperia

Moveset feat. David Blank

Le faremo sapere

Xananas / Fighe come il panico

Giovanna Hardcore

Casa degli specchi

Devastante feat. Il Pagante

Adoro feat. Il Pagante

Pazzeska

Finimondo

Milano Sushi e Coca