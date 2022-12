MAX PEZZALI: guarda le foto e scopri la scaletta del concerto al Mediolanum Forum di Milano

Foto di Rossella Mele

È finita l’attesa per MAX30, il tour nei Palasport 2022/2023 di Max Pezzali, partito sabato 26 novembre da Pesaro, arrivato al Mediolanum Forum di Milano con 3 date soldout.

Tra i cantautori più amati del panorama italiano, Max Pezzali ha celebrato a luglio i suoi 30 anni di carriera con la doppia data di SAN SIRO CANTA MAX.

Lo show, prodotto e organizzato da Vivo Concerti, ha coinvolto lo Stadio San Siro di Milano e ha trasformato la più prestigiosa e ambita venue per la musica dal vivo in un gigantesco ed emozionante karaoke, regalando al pubblico un concerto indimenticabile, al ritmo trascinante e coinvolgente dei suoi più grandi classici. La festa continua nei Palasport, per continuare a celebrare una carriera così straordinaria.

Cantare a squarciagola, questa è la chiave per uno spettacolo basato solo ed esclusivamente sulle grandi hit della carriera di Max: da HANNO UCCISO L’UOMO RAGNO, lo straordinario debutto che ha conquistato all’istante tutta Italia nei primi anni novanta, alle iconiche SEI UN MITO e NORD SUD OVEST EST, passando per la romanticissima COME MAI e la nostalgica, commovente GLI ANNI, la scaletta ripercorre successi caratterizzati da melodie indimenticabili e testi che sono entrati di diritto nel vocabolario di più generazioni, per un viaggio indietro nel tempo che fa rivivere le emozioni di un passato che nessun altro come Max Pezzali sa riportare alla luce.

Clicca qui per vedere le foto di Max Pezzali al Mediolanum Forum ( o sfoglia la gallery qui sotto )

MAX PEZZALI – le prossime date

Giovedì 08 dicembre 2022 | ROMA @Palazzo dello Sport – SOLD OUT

Venerdì 09 dicembre 2022 | ROMA @Palazzo dello Sport – SOLD OUT

Lunedì 20 marzo 2023 | TORINO @Pala Alpitour- SOLD OUT

Martedì 21 marzo 2023 | TORINO @Pala Alpitour

Giovedì 23 marzo 2023 | BRESCIA @Brixia Forum- SOLD OUT

Mercoledì 29 marzo 2023 | BOLOGNA @Unipol Arena – SOLD OUT

Venerdì 31 marzo 2023 | FIRENZE @Mandela Forum – SOLD OUT

Venerdì 07 aprile 2023 | Eboli (SA) @Palasele

Lunedì 17 aprile 2023 | MILANO @Mediolanum Forum- SOLD OUT

Martedì 18 aprile 2023 | MILANO @Mediolanum Forum – SOLD OUT

Giovedì 20 aprile 2023 | MILANO @Mediolanum Forum – NUOVA DATA

Venerdì 21 aprile 2023 | MILANO @Mediolanum Forum – NUOVA DATA