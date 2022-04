MASSIMO PERICOLO: le foto e la scaletta del concerto all’Alcatraz di Milano

Foto di Marco Arici

Doppio sold out per Massimo Pericolo all’Alcatraz di Milano il 28 e 29 aprile 2022. Dopo essere stato costretto a causa della pandemia a rimandare l’intero tour per ben due volte, prima lo scorso autunno e poi nel marzo 2022, il rapper di Varese torna sul palco davanti ad un gigantesco e caloroso pubblico, esattamente un anno dopo l’uscita del suo secondo album “Solo tutto“.

Uno degli artisti più unici della propria generazione, anche in questo nuovo disco – che segue l’esordio di platino “Scialla Semper” e una serie di featuring di successo – il rapper riesce a fotografare nei suoi pezzi la realtà cruda di un ragazzo di provincia, in cui ironia, rabbia, dolcezza sono le armi a disposizione per parlare di relazioni, successo, soldi e riscatto sociale.

Temi, questi ultimi, che Massimo Pericolo ha sviscerato in un duro e sincero racconto per parole ed immagini nel suo libro “Il Signore del Bosco“, uscito lo scorso agosto. Il titolo dell’autobiografia ha dato il nome anche all’ultima collaborazione – avviata in virtù della comune passione per i film di Hayao Miyazaki e per l’estetica orientale – con il produttore Dardust, anche lui presente al live per accompagnare il nuovo brano al piano.

Clicca qui per vedere le foto di MASSIMO PERICOLO all’Alcatraz di Milano (o sfoglia la gallery qui sotto).

MASSIMO PERICOLO – la scaletta del concerto all’Alcatraz di Milano

Debiti

Scialla semper

Star Wars

Beretta

Casa nuova

Sabbie d’oro

Bugie

Totoro

Csc

Fumo

Miss B

Cazzo culo

L’ultima volta

Ansia

Troia

Pelle d’oca

Stupido

Appartengo

Ramen girl

G G

Signore del bosco (con Dardust)

Airforce

Scacciacani

Amici

7 Miliardi

Polo Nord