MARTINA BELTRAMI le foto e la scaletta del concerto alla Santeria Toscana di Milano

Martina Beltrami annuncia l’uscita del suo attesissimo primo album “Cara Me”, che sarà pubblicato il 25 marzo per Artist First/Fiero Dischi.

La cantautrice, nata e cresciuta a Rivoli (TO), è anche pronta per portare dal vivo la sua musica.

Il primo appuntamento live è fissato a Milano, il 10 aprile, al Santeria Toscana 31. Una data speciale, in cui l’artista presenterà il suo primo lavoro in studio, condividendo con i fan che in questi anni l’hanno incoraggiata e supportata, le tante emozioni racchiuse nel disco.

“CARA ME”, un album che racchiude tutto ciò che ha fatto e fa parte della vita dell’artista, nel bene e nel male: vittorie, sconfitte, rinascite e ricadute. Martina, per la produzione artistica, si è avvalsa della collaborazione di diversi produttori, per donare sfumature diverse ad ogni brano e interpretare nel migliore dei modi il messaggio che intende comunicare attraverso le sue canzoni.

“È un progetto a cui tengo molto e nel quale ho messo realmente a nudo ogni parte di me, entrando in quei luoghi che avrei preferito non visitare più, ricordando momenti, storie e persone”, dice Martina.

Clicca qui per vedere le foto di Martina Beltrami alla Santeria Toscana di Milano (o sfoglia la gallery qui sotto).

MARTINA BELTRAMI – la scaletta del concerto alla Santeria Toscana di Milano:

Cara me

Luci accese

Chi si salva

Per dirti che (mi dispiace)

Aspetto che torni

Spenti in corsa

Ti vengo a cercare

Se ti va

Parlo di te

(Set acustico)

Come io a te

BIS:

Luci accese

Chi si salva

Cara me