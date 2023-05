MÅNESKIN: guarda le foto e scopri la scaletta del concerto di Milano

Foto di Federico Buonanno

Il LOUD KIDS tour è cresciuto e ha compreso le vere prime vere date da headliner negli Stati Uniti dei MÅNESKIN

Dopo il Tour in Nord America, i Måneskin hanno dato il via al loro Tour Europeo in Italia, a Pesaro, il 23 febbraio 2023, aggiungendo due nuove date: il 17 marzo a Bologna e il 5 maggio a Milano.

Vi presentiamo qui foto e scaletta della tappa al MEDIOLANUM FORUM di MILANO

Clicca qui per vedere le foto dei Måneskin + in concerto a Milano (o sfoglia la gallery qui sotto)

MÅNESKIN: la scaletta del concerto di Milano

Don’t Wanna Sleep

Gossip

Zitti E Buoni

Own My Mind

Supermodel

Coraline

Baby Said

Bla Bla Bla

In Nome Del Padre

Beggin’

Timezone

For Your Love

Gasoline

Torna A Casa

Vent’Anni

Amandoti

I Wanna Be Your Slave

La Fine

Feel

Mark Chapman

Mammamia

Kool Kids

The Loneliest

I Wanna Be Your Slave