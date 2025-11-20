MANAGEMENT DEL DOLORE POST-OPERATORIO: le foto e la scaletta del concerto all’Arci Bellezza di Milano

Foto di Katarina Dzolic



All’Arci Bellezza di Milano, ieri sera, i Management del Dolore Post-Operatorio sono tornati sul palco con un concerto che ha avuto il sapore di un abbraccio ritrovato. In un locale che privilegia il contatto diretto e la vicinanza fisica, la band abruzzese ha trasformato la sala in un piccolo teatro delle emozioni, riportando in vita brani che hanno segnato la loro storia e quella del pubblico che li segue da anni.

Fin dalle prime note è apparso evidente che questa tappa milanese non era solo un concerto, ma un invito a rientrare nel mondo interiore dei Management. La scaletta ha attraversato l’intero percorso artistico della band: pezzi ruvidi, episodi più riflessivi, momenti lirici e improvvise accensioni emotive. Ogni brano sembrava essere lì per ricomporre un frammento di un discorso iniziato molto tempo fa, ma ancora vivo.

La scelta del club tour si è rivelata perfetta: niente distanza, niente pose, solo la musica e le parole come unico filtro tra palco e platea.

L’Arci Bellezza, con le sue luci calde e l’energia spontanea che lo contraddistingue, ha fatto da cornice ideale a una performance basata sui contrasti: delicatezza e impeto, ironia e brutalità emotiva, malinconia e lucidità. Il pubblico ha creato un ascolto quasi rituale, lasciando spazio al silenzio quando serviva e restituendo calore nei momenti più intensi.

Non c’è stato bisogno di effetti scenici o artifici: l’impatto è arrivato dalla voce, dalla presenza della band e da quei testi che riescono ancora a ferire, consolare e mettere a nudo.

La serata ha funzionato come una sorta di autoritratto sonoro. Ogni brano, dai classici più riconoscibili ai pezzi meno battuti, ha portato con sé una tappa della loro evoluzione. La band ha mostrato di non aver perso né la sincerità dei primi anni né la maturità conquistata nel tempo: un equilibrio raro, che dal vivo diventa ancora più evidente.

C’è stato spazio per l’urgenza dei loro esordi, per la dolcezza ruvida dei brani di mezzo, fino ad arrivare alle atmosfere più recenti, dove la scrittura è diventata più consapevole, più adulta, ma mai più addomesticata.

I Management hanno sempre rappresentato un’anomalia nel panorama indie italiano: diretti, viscerali, allergici ai compromessi. Anche ieri sera questa identità è emersa senza filtri. Parlano di dolore senza spettacolarizzarlo, di fragilità senza sentimentalismi, di quotidiano senza maschere. Chi li ascolta sa che dietro ogni parola c’è un vissuto reale, personale, e che proprio questa autenticità è ciò che li rende unici.

La città, sempre ricettiva verso le proposte indipendenti, ha accolto la band con calore, ma anche con un tipo di ascolto attento, quasi meditativo. Si percepiva la voglia collettiva di rientrare in contatto con un immaginario che parla di ferite e di rinascite, e la band non ha tradito le aspettative.

Il concerto all’Arci Bellezza non è stato solo una tappa del tour, ma un momento di riconnessione profonda tra la band e la sua comunità. Ne resta l’impressione di una serata che non cercava effetti speciali, ma verità. Una verità che, come spesso accade con i Management, passa attraverso la musica e arriva dritta dove fa più male — e più bene.

Management del Dolore Post-operatorio: la scaletta del live a Milano