MACKLEMORE: guarda le foto e scopri la scaletta del concerto di Milano

Foto di Roberto Finizio

Tutto esaurito per la prime delle due date italiane del tour europeo di Macklemore, al secolo Benjamin Hammond Haggerty, da Seattle, al suo quinto passaggio nel nostro paese da dove mancava dal 2019.

La data di ieri sera che compone la doppietta milanese era stata aggiunta a sole 24 ore dall’apertura delle vendite viste le elevate richieste che avevano mandato sold out la data del 4 maggio.

Un’abitudine quella del doppio live milanese per Benjamin che già nel 2018 aveva incendiato il Fabrique (clicca qui per la gallery completa).

In giro per l’Europa, fresco dell’uscita il 3 marzo scorso del suo terzo nuovo album da solista “Ben”, anticipato già da tre singoli “Chant” ft. Tones and I (che sta aprendo tutte le date del suo tour), “Maniac” feat. Windsor e quello più recente con NLE “Choppa Faithful”, racconta così il suo ultimo lavoro di studio:

“L’album esplora la presenza della dipendenza in ogni aspetto della mia vita e quanto possa essere pervasiva e insidiosa.”

Il pluripremiato artista ha fatto la storia con una combinazione di successo commerciale, riconoscimento da parte della critica, anche internazionale. Con un totale di 12,8 miliardi di stream raggiunti fino ad oggi, Macklemore è uno degli artisti indipendenti di maggior successo di tutti i tempi.

Domani sera all’Alcatraz di Milano si replica per i fortunati che sono riusciti ad accaparrarsi il biglietto.

MACKLEMORE: la setlist del concerto di Milano

CHANT(Macklemore & Tones and I cover) (with Tones and I)

Thrift Shop (Macklemore & Ryan Lewis song)

No Bad Days

Downtown (Macklemore & Ryan Lewis song)

Same Love (Macklemore & Ryan Lewis song)

White Walls (Macklemore & Ryan Lewis song)

Wing$ (short)

I NEED

Otherside (Macklemore & Ryan Lewis song) (short)

These Days (Rudimental cover)

1984

And We Danced

Dance Off (Macklemore & Ryan Lewis song)

Glorious

TAIL LIGHTS (with Xperience)

Good Old Days (with Tones and I)

Can’t Hold Us (Macklemore & Ryan Lewis song)