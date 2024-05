LUKE HEMMINGS + NewDad: le foto e la scaletta del concerto al Fabrique di Milano

Foto di Andrea Ripamonti



Luke Hemmings è arrivato in Italia per un imperdibile appuntamento ieri 6 maggio al Fabrique di Milano. La superstar multiplatino è approdato nel nostro paese con una data milanese che farà parte del tour Nostalgia For A Time That Never Existed. Il suo attesissimo EP da solista, boy, è uscito il 26 aprile 2024. In vista dell’EP, il pluripremiato musicista ha condiviso il primo singolo, splendidamente malinconico, “Shakes”.

L’annuncio di boy segna la prima nuova musica da solista del frontman dei 5 Seconds of Summer dall’uscita del suo progetto di debutto, acclamato dalla critica, When Facing the Things We Turn Away From (2021). Ispirandosi a gruppi musicali come gli LCD Soundsystem e i Cocteau Twins, quando Hemmings ha iniziato a scrivere il suo nuovo EP, stava cercando qualcosa di specifico. In seduta con il compagno di scrittura Sammy Witte, l’hanno chiamata “il dolore”. “È difficile da esprimere a parole”, spiega Luke. “So solo che c’è una sensazione che provo; c’è un dolore. Sembra che questa sia la sensazione che ritrovo”.

Luke è abile nel catturare i sentimenti e nel distillarli in musica. Come cantante dei 5 Seconds of Summer, Luke ha venduto milioni di dischi, ha fatto numerosi tour in tutto il mondo, ha accumulato miliardi di streaming ed è diventato uno degli artisti australiani di maggior successo. boy, nel frattempo, lo vede sfruttare le sue innate capacità di autore per ritagliarsi uno spazio unico come artista a sé stante.

Clicca qui per vedere le foto di Luke Hemmings e NewDad a Milano (o sfoglia la gallery qui sotto).

LUKE HEMMINGS – la scaletta del concerto di Milano

A Beautiful Dream

Motion

Close My Eyes

Saigon

Comedown

Diamonds

Place In Me

Benny

Mum

Bloodline

Slip Away

Baby Blue

Friday I’m in Love

(The Cure cover)

Garden Life

Shakes

I’m Still Your Boy

BIS

Starting Line

NEWDAD – la scaletta del concerto di Milano

Drown

In My Head

Angel

Sickly Sweet

Dream Of Me

Dry

Madra