LP: le foto e la scaletta del concerto di Milano

Foto di Marco Arici

In una fresca serata milanese LP è approdata al Fabrique di Milano per la data italiana del suo tour.

La cantautrice americana con origini italiane, LP (nome d’arte di Laura Pergolizzi) lavora nel settore musicale dai primi anni del duemila, la fama a livello internazionale arriva però solo nel 2016 quando il singolo «Lost on You», contenuto nell’omonimo album, ottiene grande successo.

Da allora l’artista ha pubblicato altri due album, «Heart to Mouth» e il recente «Churches», nel segno di una canzone d’autore sensibile ma dai toni pop.

Clicca qui per vedere tutte le foto di LP in concerto al Fabrique (o sfoglia la gallery qui sotto)

LP – la scaletta del concerto

When we touch

Goodbye

Girls go wild

Everybody’s falling in love

When we’re High

No Witness

Strange

How low can you go

The one that you love

Can’t let you leave

Muddy waters

Recovery

Churches

My body

Other people

Yes

Tight rope

One last time

Special

Lost on you