Connect with us

Hi, what are you looking for?

Reportage Live

LOST FREQUENCIES: le foto del concerto al Fabrique di Milano

Lost Frequencies in concerto al Fabrique di Milano, guarda le foto della serata.

Published

Lost Frequencies in concerto al Fabrique di Milano foto di Giorgia De Dato per www.rockon.it

Foto di Giorgia De Dato

Lost Frequencies, pseudonimo del produttore e DJ belga Félix De Laet (classe 1993), è salito sul palco del Fabrique venerdì 6 marzo 2026 per una serata che ha riportato a Milano uno dei nomi più riconoscibili della scena elettronica internazionale. Un live capace di alternare momenti più melodici a passaggi dal ritmo serrato, in un set costruito tra deep house, influenze pop e atmosfere dance.

Il suo progetto continua a distinguersi per uno stile immediatamente riconoscibile, in cui linee melodiche ed elettronica si intrecciano in un equilibrio pensato tanto per l’ascolto quanto per la dimensione live. La data milanese si inserisce nel percorso internazionale dell’artista, che negli ultimi anni ha consolidato la propria presenza sui principali palchi e festival della scena elettronica.

Clicca qui per vedere le foto di Lost Frequencies in concerto a Milano (o sfoglia la gallery qui sotto).

Lost Frequencies
In this article:, ,
Written By

Click to comment

Leave a Reply

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *

Questo sito utilizza Akismet per ridurre lo spam. Scopri come vengono elaborati i dati derivati dai commenti.

Scopri anche...

Morrissey concerto al Fabrique Milano del 9 marzo 2026 Morrissey concerto al Fabrique Milano del 9 marzo 2026

Reportage Live

MORRISSEY live a Milano: la luce può accecarti anche quando non la vedi.

A Milano per l'unica data italiana Morrissey si conferma ancora una volta un’icona divisiva ma magnetica. L'artista di Manchester ha celebrato la sua grazia...

6 ore ago
Faccianuvola in concerto in Santeria Toscana 31 di Milano Marzo 2026 Faccianuvola in concerto in Santeria Toscana 31 di Milano Marzo 2026

Reportage Live

FACCIANUVOLA + Ricche Le Mura: le foto del concerto in Santeria Toscana 31 di Milano

Faccianuvola in concerto in Santeria Toscana 31 di Milano. Guarda le foto del live show.

2 giorni ago
Meduza in concerto al Fabrique di Milano Marzo 2026 Meduza in concerto al Fabrique di Milano Marzo 2026

Reportage Live

MEDUZA + Genesi: le foto del concerto al Fabrique di Milano

Meduza in concerto al Fabrique di Milano. Guarda le foto del live show.

2 giorni ago
Thundercat in concerto all'Alcatraz di Milano Marzo 2026 Thundercat in concerto all'Alcatraz di Milano Marzo 2026

Reportage Live

THUNDERCAT: funk cosmico e virtuosismo felino, le foto e la scaletta del concerto all’Alcatraz di Milano

Thundercat in concerto all'Alcatraz di Milano. Guarda le foto e scopri la scaletta del live show.

4 giorni ago