LOST FREQUENCIES: le foto del concerto al Fabrique di Milano

Foto di Giorgia De Dato

Lost Frequencies, pseudonimo del produttore e DJ belga Félix De Laet (classe 1993), è salito sul palco del Fabrique venerdì 6 marzo 2026 per una serata che ha riportato a Milano uno dei nomi più riconoscibili della scena elettronica internazionale. Un live capace di alternare momenti più melodici a passaggi dal ritmo serrato, in un set costruito tra deep house, influenze pop e atmosfere dance.

Il suo progetto continua a distinguersi per uno stile immediatamente riconoscibile, in cui linee melodiche ed elettronica si intrecciano in un equilibrio pensato tanto per l’ascolto quanto per la dimensione live. La data milanese si inserisce nel percorso internazionale dell’artista, che negli ultimi anni ha consolidato la propria presenza sui principali palchi e festival della scena elettronica.

