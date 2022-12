LITTLE SIMZ: guarda le foto del concerto al Fabrique di Milano

Foto di Rossella Mele

E’ tornata finalmente a Milano la nuova stella dell’hip hop mondiale LITTLE SIMZ, nuova stella dell’hip hop UK che si è rivelata al grande pubblico nel 2019 con l’album Grey Area, con cui ha ottenuto un Mercury Prize e l’attenzione dei media di tutto il mondo.

Con il nuovo disco “Sometimes I might be Introvert” uscito nel 2021 offre un potente pugno al cuore senza esclusione di colpi, scagliando i suoi rap rapidi come nessun altro e ricordando alla gente perché è una delle artiste più influenti del panorama contemporaneo.

Clicca qui per vedere le foto del concerto al Fabrique di Milano ( o sfoglia la gallery qui sotto )

LITTLE SIMZ: LA SCALETTA DEL CONCERTO DI MILANO

Two Worlds Apart

I Love You, I Hate You

Offence

Boss

Speed

Standing Ovation

Introvert

Never Make Promises

Rollin Stone

101 FM

Protect My Energy

Selfish

Point and Kill

Fear No Man

I See You

How Did You Get Here

Little Q, Pt. 1

Little Q, Pt. 2

Miss Understood

Encore:

Woman

Moving Alone

Venom