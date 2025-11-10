LIL TRACY: le foto del concerto all’Alcatraz di Milano

Lil Tracy debutta all’Alcatraz di Milano: una serata tra emo-rap e introspezione

Milano, 9 novembre 2025 – L’Alcatraz ha ospitato il primo concerto italiano di Lil Tracy, tra i nomi più rappresentativi dell’emo-rap internazionale. L’artista statunitense, noto per la sua miscela di trap, punk e malinconia elettronica, ha presentato il suo tour ”Blood Moon” con uno show intenso e curato, confermando la solidità di un’identità musicale ormai pienamente matura.

La serata è stata aperta da Hackle, musicista e producer originario della scena underground americana, conosciuto per le sue sonorità introspettive e per un approccio che fonde elementi indie, elettronici e hip-hop. La sua presenza all’interno del tour di Lil Tracy non è casuale: i due condividono la stessa sensibilità emotiva e la ricerca di un linguaggio musicale capace di unire malinconia e sperimentazione. Con un live essenziale ma denso di sfumature, Hackle ha costruito un’introduzione perfetta alla serata.

A seguire, Nedarb, storico collaboratore e producer di lunga data, ha offerto una selezione di brani e remix che hanno progressivamente acceso l’entusiasmo del pubblico, preparando il terreno per l’arrivo del main act.

Quando Lil Tracy è salito sul palco, il pubblico milanese ha accolto l’artista con entusiasmo. L’esibizione si è sviluppata tra luci soffuse, visual evocativi e un repertorio che ha alternato momenti di energia e introspezione, con testi intensi e una vocalità che resta il marchio distintivo del rapper. L’interpretazione, sempre personale e viscerale, ha restituito la cifra emotiva che da anni contraddistingue il suo percorso artistico.

L’Alcatraz si è confermato una cornice ideale per l’evento: buona acustica, atmosfera partecipata e un equilibrio efficace tra dimensione live e intimità da club. L’affluenza, numerosa e variegata, ha sottolineato la capacità di Lil Tracy di unire generazioni diverse di ascoltatori, accomunati dal fascino per la fusione tra rap e sensibilità emo.

