Connect with us

Hi, what are you looking for?

Reportage Live

LIL TRACY: le foto del concerto all’Alcatraz di Milano

Lil Tracy in concerto all’Alcatraz di Milano a Novembre 2025, le foto del live.

Published

Lil Tracy concerto all'Alcatraz Milano del 9 novembre 2025
Lil Tracy in concerto all'Alcatraz di Milano foto di KATARINA DZOLIC per www.rockon.it

Lil Tracy debutta all’Alcatraz di Milano: una serata tra emo-rap e introspezione

Milano, 9 novembre 2025 – L’Alcatraz ha ospitato il primo concerto italiano di Lil Tracy, tra i nomi più rappresentativi dell’emo-rap internazionale. L’artista statunitense, noto per la sua miscela di trap, punk e malinconia elettronica, ha presentato il suo tour ”Blood Moon” con uno show intenso e curato, confermando la solidità di un’identità musicale ormai pienamente matura.

La serata è stata aperta da Hackle, musicista e producer originario della scena underground americana, conosciuto per le sue sonorità introspettive e per un approccio che fonde elementi indie, elettronici e hip-hop. La sua presenza all’interno del tour di Lil Tracy non è casuale: i due condividono la stessa sensibilità emotiva e la ricerca di un linguaggio musicale capace di unire malinconia e sperimentazione. Con un live essenziale ma denso di sfumature, Hackle ha costruito un’introduzione perfetta alla serata.

A seguire, Nedarb, storico collaboratore e producer di lunga data, ha offerto una selezione di brani e remix che hanno progressivamente acceso l’entusiasmo del pubblico, preparando il terreno per l’arrivo del main act.

Quando Lil Tracy è salito sul palco, il pubblico milanese ha accolto l’artista con entusiasmo. L’esibizione si è sviluppata tra luci soffuse, visual evocativi e un repertorio che ha alternato momenti di energia e introspezione, con testi intensi e una vocalità che resta il marchio distintivo del rapper. L’interpretazione, sempre personale e viscerale, ha restituito la cifra emotiva che da anni contraddistingue il suo percorso artistico.

L’Alcatraz si è confermato una cornice ideale per l’evento: buona acustica, atmosfera partecipata e un equilibrio efficace tra dimensione live e intimità da club. L’affluenza, numerosa e variegata, ha sottolineato la capacità di Lil Tracy di unire generazioni diverse di ascoltatori, accomunati dal fascino per la fusione tra rap e sensibilità emo.

Clicca qui per vedere le foto di Lil Tracy all’Alcatraz di Milano (o sfoglia la gallery qui sotto).

Lil Tracy

In this article:, , , , ,
Written By

Click to comment

Leave a Reply

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *

Questo sito utilizza Akismet per ridurre lo spam. Scopri come vengono elaborati i dati derivati dai commenti.

Scopri anche...

Sam Garrett in concerto ai Magazzini Generali di Milano novembre 2025 Sam Garrett in concerto ai Magazzini Generali di Milano novembre 2025

Reportage Live

SAM GARRETT: le foto del concerto ai Magazzini Generali di Milano

Sam Garrett in concerto ai Magazzini Generali di Milano

15 ore ago

Reportage Live

SIMPLY RED: foto e scaletta del concerto di Milano

Foto ed articolo a cura di Davide Merli Il concerto dei Simply Red di ieri sera all’Unipol Forum di Milano non è stato solo...

20 ore ago
Bresh concerto all'Unipol Forum Milano del 7 novembre 2025 Bresh concerto all'Unipol Forum Milano del 7 novembre 2025

Reportage Live

BRESH, capitano dell’Unipol Forum, a bordo della nave che porta il suo “Mediterraneo” a Milano

Doppio sold-out per il tour del cantautore genovese che ripercorre la sua carriera come una rotta per mari, porti e città tra sogno e...

1 giorno ago
Carmen Consoli in concerto al Teatro degli Arcimboldi di Milano Novembre 2025 Carmen Consoli in concerto al Teatro degli Arcimboldi di Milano Novembre 2025

Reportage Live

CARMEN CONSOLI live, Il teatro come altare, la voce come fiamma. Reportage e scaletta del concerto a Milano

CARMEN CONSOLI live, Il teatro come altare, la voce come fiamma. Reportage e scaletta del concerto a Milano

2 giorni ago