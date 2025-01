LAZZA: altro che Cenere, un diamante per palco e un poker di sold out dal Re Mida del rap

articolo di Stefania Clerici | Foto di Claudia Mazza

Dopo il successo dell’Ouver-Tour del 2024, Lazza è ripartito con Il LOCURA TOUR 2025, che si muove per tuttoil mese di gennaio tra i principali palazzetti italiani e che si chiuderà a Roma il 30 di questo mese, per poi espatriare dal prossimo aprile in una tourneè europea.

Oltre due ore di musica e una setlist di oltre 37 brani (a seconda delle date si aggiungono i brani degli ospiti), Locura viene per la prima volta proposto live. Ad incorniciare il rap di Lazza, una scenografia dal grande impatto: un palcoscenico a forma di diamante, a simboleggiare il disco vinto per il suo album e schermi-monoliti conficcati onstage, da cui emergono fasci di luce pulsante, botole, lift e magic stairs in uno scenario post apocalittico dal forte impatto visivo.

Al Forum la serata di venerdì 24, sommersa da una coltre di nebbia (fuori) viene invasa dal beat energico della colorata e vibrante musica di Lazza: ogni brano è un viaggio nella “locura” e il pubblico apprezza alla grande e canta a squarciagola tutte le canzoni. Si apre con la voce fuori campo (e registrata) della Pausini che dà il via con Zero in più al concerto, un continuo crescendo di canzoni del nuovo album, insieme alle hit più note, come Abitudine, Molotov, Re Mida, Fashion… è da poco passata la mezz’ora dall’inizio del live, quando fa capolino sul palco Giolier, il primo di una lunga serie di ospiti che faranno da spalla a Lazza nel corso della serata. Su Idee chiare e soprattutto Chiagne, il pubblico si infiamma e canta con il duo ad una sola voce.

L’infilata di Fentanyl, Male da vendere, Panico e Ghetto superstar, aprono la pista per la sessione al piano, eseguita assieme al suo storico insegnante di pianoforte, Aleksander Zielinski, con quattro brani che alternano al rap la melodia inconfondibile di Buio davanti e Senza Rumore. Al termine della session, arriveranno su palco altri grandi ospiti , come Giaime, con cui Lazza esegue Fiori; è il turno poi di Mala con il featuring di Fred de Palma e l’urlatissima Mob, cantata insieme a Nitro. A chiudere le ospitate della serata arriva poi da sotto palco su Gucci Ski Mask, il rapper Gue Pequeno.

Il crescendo arriva al suo culmine con le hit della recente carriera: Certe cose, la pluripremiata Cenere, la Canzone d’odio, l’amatissima Uscito di galera. Lazza incita ad ogni pezzo il suo pubblico, ma prima di annunciare la fine del live, torna al pianoforte per la sua 100 Messaggi. L’encore è affidato ancora alla dance, sui ritmi di Ferrari e Dolcevita.

Nella sua Milano, Lazza si sente a casa e si vede: prima di tutto per come è a sui agio con il pubblico, ma poi anche perchè si è portato la delegazione della famiglia, dalla nonna, alla compagna, proprio a ricordare e celebrare che quello che ora è e rappresenta il rap esiste perchè c’è un così enorme seguito di persone che amano Lazza e la sua musica.

Locura in tour, già sold out nelle tappe di gennaio, proseguirà ad aprile il viaggio europeo passando da Barcellona, Amsterdam, Monaco, Vienna, per poi tornare on stage negli stadi a Luglio, a Lignano e a Milano.

Scopri la setlist del concerto di Lazza all’Unipol Forum di Milano – 24 gennaio 2025

Zero in più (Locura)

Verdi nei viola

Abitudine

Molotov

Sonda

– 3 (perdere il volo)

Re Mida

BBE

Fashion

Idee chiare feat Geolier

Chiagne feat Geolier

Casanova

Fentanyl

Male da vendere

Mezze verità

Panico

Ghetto superstar

– Segmento al pianoforte –

OuverFOURe

Buio davanti

Senza Rumore

Morto mai

– Fine del segmento al pianoforte –

Hot

Nessuno

Fiori feat Giaime

Mala feat. Fred de Palma

Mob feat. Nitro

Siri

G36

Gucci Ski Mask feat Gue

Certe cose

Cenere

Canzone d’odio

Uscito di galera

– Sezione al pianoforte –

100 Messaggi

– Fine sezione al pianoforte –

Ferrari

Dolcevita