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LASTELLE + Crosslane + Youngest + Honeymoor: le foto e la scaletta del concerto al Q-Hub di Milano

Lastelle in concerto al Q-Hub di Milano. Guarda le foto e scopri la scaletta del live show.

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Lastelle in concerto al Q-HUB di Milano Aprile 2026
Lastelle in concerto al Q-HUB di Milano foto di Andrea Ripamonti per www.rockon.it

Foto di Andrea Ripamonti

Dalle difficoltà legate alla neurodivergenza alla propria intimità più fragile, i Lastelle hanno una cassa toracica dalla risonanza paragonabile solo all’affilatezza della loro onestàPost hardcore britannico di ultima ondata, i Lastelle hanno fatto irruzione nella scena internazionale con un sound attanagliante quanto vulnerabile guadagnandosi rapidamente paragoni a band del calibro di Holding Absence e Caskets oltre a un posto d’onore su BBC Radio OneDownload e i palchi più esclusivi d’Europa prima ancora di pubblicare un full length. In apertura alla band ci sono stati : Crosslane, Youngest e Honeymoor.

Clicca qui per vedere le foto di Lastelle a Milano o sfoglia la gallery qui sotto

Youngest

LASTELLE: la scaletta del concerto di Milano

  1. Pine
  2. Life in Silhouettes
  3. Tired Eyes
  4. changes
  5. Bitter Roots
  6. Bitter Seeds
  7. coping
  8. Exist
  9. Bluebells
  10. The Silence Hurts the Most II
  11. Breathe Me In

Lastelle Setlist Milano 2026
Lastelle Setlist Milano 2026
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