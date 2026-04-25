LASTELLE + Crosslane + Youngest + Honeymoor: le foto e la scaletta del concerto al Q-Hub di Milano

Foto di Andrea Ripamonti

Dalle difficoltà legate alla neurodivergenza alla propria intimità più fragile, i Lastelle hanno una cassa toracica dalla risonanza paragonabile solo all’affilatezza della loro onestà. Post hardcore britannico di ultima ondata, i Lastelle hanno fatto irruzione nella scena internazionale con un sound attanagliante quanto vulnerabile guadagnandosi rapidamente paragoni a band del calibro di Holding Absence e Caskets oltre a un posto d’onore su BBC Radio One, Download e i palchi più esclusivi d’Europa prima ancora di pubblicare un full length. In apertura alla band ci sono stati : Crosslane, Youngest e Honeymoor.

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LASTELLE: la scaletta del concerto di Milano

Pine Life in Silhouettes Tired Eyes changes Bitter Roots Bitter Seeds coping Exist Bluebells The Silence Hurts the Most II Breathe Me In