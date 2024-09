LA CRUS: le foto e la scaletta del concerto al Castello Sforzesco di Milano

Foto di Giorgia De Dato

Ieri sera, martedì 3 settembre, il Castello Sforzesco di Milano è stato il palcoscenico del concerto dei La Crus. In una cornice affascinante e unica, la band ha celebrato ancora una volta il loro ultimo album Proteggimi da ciò che voglio, a pochi mesi dal loro ultimo trionfo milanese. Mauro Ermanno Giovanardi e Cesare Malfatti, accompagnati da Chiara Castello, Marco Carusino e Leziero Rescigno, hanno regalato al pubblico un’esperienza indimenticabile. Sul palco si sono alternati ospiti speciali che hanno accompagnato i La Crus lungo tutta la loro carriera, come Manuel Agnelli, carismatico leader degli Afterhours e icona del rock italiano, Stefano “Edda” Rampoldi, una delle voci storiche della scena alternativa milanese, Giovanni Ferrario, chitarrista e produttore di fama internazionale, e Paolo Milanesi, il trombettista virtuoso che da sempre è considerato il “quarto” La Crus, hanno tutti contribuito a rendere questa serata memorabile. A completare la straordinaria lineup, ci sarebbe dovuta essere anche Rachele Bastreghi, inconfondibile voce dei Baustelle, ma che purtroppo non ha potuto partecipare per problemi di salute.

Clicca qui per vedere le foto dei La Crus a Milano (o sfoglia la gallery qui sotto).

LA CRUS: la scaletta del concerto al Castello Sforzesco di Milano

La Pioggia

Mentimi

Shitstorm

Come ogni volta

Nera Signora

Mangia Dormi Lavora Ripeti

Natale a Milano

L’uomo che non hai

Discronia

La rivoluzione

Dentro Me

Come una nube

Io confesso

Proteggimi da ciò che voglio

Io non ho inventato la felicità

Stringimi ancora

Il vino

Ricordare