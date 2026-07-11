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KOKESHI + Camelia + Kadreka: le foto del concerto al Barrio’s di Milano

Kokeshi in concerto al Barrio’s di Milano. Guarda le foto del live show.

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Kokeshi in concerto al Barrio's di Milano foto di Giada Stanziano per www.rockon.it

Foto di Giada Stanziano

Clicca qui per vedere le foto di KOKESHI a MILANO o sfoglia la gallery qui sotto

Kokeshi

Direttamente dal Giappone, sbarca per la prima volta in Italia una delle realtà più viscerali e intense del panorama post-hardcore e blackgaze asiatico: i KOKESHI. Per chi ha seguito la loro ascesa online, sa bene che non ci troviamo di fronte a un semplice concerto, ma a un’esperienza emotiva forte, costruita attorno alle performance vocali strazianti della cantante Nana Yokota. Il sound della band è un mix tra un blackened hardcore ricco di tagli screamo, shoegaze e  post-rock, dove le grida acute e disperate di Nana evocano quel terrore psicologico e quell’inquietudine profonda tipici dei vecchi horror giapponesi d’autore.

L’imperdibile debutto italiano avverrà sul palco del Barrio’s Live di Milano, prima tappa del loro tour europeo, di cui 3 date si svolgeranno proprio in Italia, toccando Milano, Modena e Roma. Per la data milanese, l’apertura è stata affidata alle due band italiane Kadreka e Camelia.

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