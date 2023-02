KESHI: le foto e la scaletta del concerto al Fabrique di Milano

Foto di Rossella Mele

Un unico e molto atteso concerto italiano per uno degli artisti più interessanti della nuova scena internazionale. Il nuovo album di Keshi , Gabriel, rappresenta il culmine di una carriera che lo ha visto collezionare più di 4 milioni di stream in soli 5 anni.

Keshi è il soprannome di Casey Luong, cantante, cantautore, produttore e polistrumentista le cui canzoni coinvolgenti e introspettive hanno attirato milioni di fan in tutto il mondo. Il 28enne di Houston ha pubblicato per la prima volta la sua musica su SoundCloud nel 2017 condividendo le sue confessioni sull’amore e la solitudine sotto il velo anonimo del suo nome d’arte. Ora con oltre 4,4 miliardi di stream globali, Luong è cresciuto fino a vivere ogni giorno come il personaggio ultraterreno “keshi”.

È salito allo status di pop star nel 2022 con GABRIEL, il suo avventuroso progetto che gli è valso il Billboard Top New Artist Debut dell’anno. Artista ipnotizzante con un falsetto impressionante, ha successivamente fatto il tutto esaurito quasi ogni singola sera in più di 60 spettacoli nel suo tour di debutto da headliner, HELL/HEAVEN, in Europa, Nord America, Australia e Asia.

Con GABRIEL, Keshi si è evoluto in un artista a tutto tondo che costruisce “mondi in cui ognuno può ascoltare e vivere dentro”, spiega. Nell’album pubblicato dalla Island Records, esplora le sue lotte interiori intorno alla fama e al successo ritrovati attraverso immagini bibliche e una produzione versatile – dai ritmi oscuri e incisivi alla lussureggiante produzione di archi e pianoforte – per esprimere le sue emozioni conflittuali.

KESHI – la scaletta del concerto

Blue

Get it

Less of you

Somebody

Beside you

Like i need

Westside

Kiss me right

Touch

Milli

Swear

Drunk

Skeletons

Always

B.YS

Hell/Heaven

Angonstura

Right here

Limbo

Angel

Too soon