JXDN + sace6: le foto e la scaletta del concerto in Santeria Toscana 31 di Milano

Foto di Andrea Ripamonti



A grande richiesta è arrivato in Italia JXDN. La star della scena pop punk della gen-z da un miliardo di stream porterà nel nostro paese “WHEN THE MUSIC STOPS”, il suo nuovo disco, uscito il 28 giugno e co-prodotto da Travis Barker.

WHEN THE MUSIC STOPS segue l’uscita dei singoli indipendenti di jxdn del 2023 “Chrome Hearted”, “Elevated Heartbreak” e la sua cover di “Romantic Homicide” di d4vd.

Il celebre album di debutto di jxdn, Tell Me About Tomorrow, è arrivato nel 2021 con il plauso della critica e da allora ha accumulato più di un miliardo di streaming globali. Al suo arrivo, l’album ha fatto guadagnare a jxdn il #3 Alternative New Artist Albums, il #5 Top New Artist Albums e l’ #11 Digital Albums nella classifica di Billboard. Inoltre, jxdn è stato incluso nell’elenco di Variety”Power of Young Hollywood” 2021 Music impact e nell’elenco di Billboard “21 Under 21” per i due anni consecutivi in cui era eleggibile (2020 e 2021), oltre a ottenere le nomination per gli MTV VMA e gli MTV EMA nel 2021.

Clicca qui per vedere le foto di JXDN a Milano (o sfoglia la gallery qui sotto).

JXDN – la scaletta del concerto di Milano

STRAY

CANDLES

Friends with Benefits

DEAD OR ALIVE

SO WHAT!

WANNA BE

BETTER OFF DEAD

LIPS

Pray (Acoustic)

WHEN THE MUSIC STOPS (Acoustic)

HOW FAR

WET DREAM (IT’S YOU)

Miss You (The Rolling Stones cover)

SAD OCTOBER

JUST LET GO

TELL ME ABOUT TOMORROW

Lifeline (ILLENIUM cover)

ANGELS & DEMONS

My own summer (shove it) (Cover)