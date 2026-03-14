JUNHEE: le foto e la scaletta del concerto al Lime Club di Milano

Foto di Alessia Belotti
Junhee, uno dei performer più versatili della sua generazione, ha portato sul palco del Lime Club di Milano il suo Into the Oce@n Tour, un’occasione per presentare ai fan una nuova parte di sé.
Sudcoreano classe 1994, Junhee è conosciuto anche per essere il leader e voce principale della boyband K-Pop A.C.E, nata nel 2017. Ma ieri sul palco era da solo per presentare il suo ultimo lavoro: nel 2025 infatti Junhee ha fondato la sua agenzia discografica, la H&P Entertainment, e ha iniziato una carriera da solista. Il suo singolo di debutto “Supernova (00:00)”, pubblicato ad agosto 2025, conta attualmente quasi tre milioni di streaming su Spotify.
Durante la serata Junhee ha portato sul palco le canzoni del suo primo album “The First Day&Night” passando dalla celebre Supernova, alla più personale Night fino a Too Bad, che ci racconta essere legata all’Italia: il produttore Davide Russo ha infatti partecipato alla produzione della canzone. C’è stato però anche spazio per tributi ad artisti internazionali, come Bazzi, Justin Bieber e The Weeknd, ad artisti K-Pop come Rosé e i Saja Boys e anche al suo stesso gruppo, gli A.C.E.
Tra l’ormai immancabile coro “sei bellissimo”, l’assaggio in diretta di una focaccina e innumerevoli interazioni con i fan il concerto giunge al termine. Junhee ci saluta promettendo di tornare presto in Italia e ci lascia con uno spoiler: quello di un nuovo e “succoso” album in uscita l’estate prossima, e che noi tutti attenderemo con ansia.
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JUNHEE: la scaletta del concerto di Milano
- Supernova (00:00)
- Sugar (18:00)
- You Should Come (21:00)
- Beautiful (Bazzi cover)
- GO BABY (Justin Bieber cover)
- Soft Spot (keshi cover)
- Umbrella (10:00)
- Tattoo (12:30)
- toxic till the end (Rosé cover)
- Night (02:00)
- Your Idol (Saja Boys cover)
- Blinding Lights (The Weeknd cover)
- Clover (A.C.E)
Bis:
- Just Better (A.C.E)
- My Girl – English Version (A.C.E)
- Effortless (A.C.E)
- Supernova (00:00)
- Umbrella (10:00)
- Too Bad (15:00)