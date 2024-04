JP SAXE + Nina Cobham: le foto e la scaletta del concerto al Legend Club di Milano

Foto di Giorgia De Dato

Arriva finalmente in Italia JP Saxe, pseudonimo di Jonathan Percy Starker Saxe, cantautore canadese candidato nella categoria Song of the Year ai Grammy Awards 2021 con la sua If The World Was Ending insieme a Julia Michaels. Giovedì 11 Aprile 2024 ha fatto tappa al Legend Club di Milano con il suo A Grey Area World Tour, in cui ha presentato il suo nuovo disco.

Ad apire il concerto Nina Cobham, cantautrice di Manchester che fonde inglese e spagnolo nei suoi testi e riesce subito ad incantare il pubblico con la sua bellissima voce.

Clicca qui per vedere le foto di JP Saxe in concerto a Milano o sfoglia la gallery qui sotto.

JP SAXE: la scaletta del concerto al Legend Club di Milano

Same Room

4:30 in Toronto

Sad Corny Fuck

Moderation

Everything Ends

All My Shit

When You Think Of Me

Old Times Sake – I Don’t Miss You

Tension

What Keeps Me From It

Fear And Intuition

Who You Thought I’d Be

Anywhere

Caught Up On You

The Few Things

A Little Bit Yours

If Love Ends

If The World Was Ending