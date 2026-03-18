J.I.D + Mick Jenkins: le foto e la scaletta del concerto al Fabrique di Milano

Foto di Andrea Ripamonti

L’artista americano J.I.D è arrivato in Italia martedì 17 marzo 2026 al Fabrique di Milano.

Nato e cresciuto a East Atlanta, J.I.D, candidato ai Grammy, è cresciuto ascoltando la collezione di LP classici funk/soul dei suoi genitori e ha fatto il suo ingresso sulla scena con l’EP DiCaprio del 2015. L’EP lo ha visto collaborare con il duo hip-hop EARTHGANG, con cui aveva già partecipato a un tour nel 2014.

Notato da J. Cole, J.I.D ha subito firmato un contratto con la Dreamville/Interscope Records. Poco dopo la firma, J.I.D ha debuttato con una major con il celebre The Never Story (2017), seguito rapidamente dall’acclamato album DiCaprio 2 (2018). Il secondo progetto ha attirato l’attenzione della stampa e ha fatto guadagnare al rapper un posto nella classe XXL’s Freshmen di quell’anno.

J.I.D ha ulteriormente consolidato il suo status di talentuoso rapper grazie alle sue straordinarie performance nella compilation Revenge of the Dreamers III (2019) di Dreamville, certificata disco di platino e numero 1 nella classifica Billboard, che ha ricevuto nomination ai GRAMMY per “Miglior album rap” e “Miglior performance rap”. La sua crescente popolarità lo ha portato a collaborare con gli Imagine Dragons in “Enemy” per la colonna sonora di Arcane di Netflix, accumulando quasi due miliardi di stream, ottenendo 4 volte il disco di platino RIAA e guadagnandosi nomination agli MTV Music Awards, agli AMA e agli iHeart Awards. Nel 2022, J.I.D ha pubblicato The Forever Story, un album acclamato dalla critica e definito un “classico” da Clash, che è apparso in numerose classifiche di fine anno. L’album ha raggiunto la dodicesima posizione della Billboard Hot 200 e ha ottenuto la certificazione RIAA Gold. “Surround Sound”, con la partecipazione di 21 Savage e Baby Tate, è diventato virale grazie alla sfida “Ceiling” su TikTok, rientrando nella Billboard Hot 100 e raggiungendo la vetta della Billboard Viral 50 e delle classifiche di TikTok, ottenendo infine il triplo disco di platino RIAA. La sua abilità nel rap e nella scrittura di canzoni ha attirato l’attenzione di molti altri colleghi musicisti, tra cui Doja Cat, Offset, Dua Lipa, Imagine Dragons, Freddie Gibbs e altri ancora.

Sull’onda del successo del suo ultimo progetto, J.I.D ha anticipato l’uscita del suo quarto album in studio God Does Like Ugly (2025) all’inizio dell’anno con il singolo “WRK”. Successivamente ha pubblicato un’edizione Preluxe dell’album che includeva quattro brani, tra cui “Animals”, un capolavoro lirico realizzato in collaborazione con Eminem. L’EP ha risvegliato con successo la passione dei fan di J.I.D, che sono rimasti profondamente colpiti quando l’album completo è uscito ad agosto. L’album presenta una serie impressionante di ospiti, tra cui Clipse, Ciara, Ty Dolla $ign, Vince Staples, Jessie Reyez, Westside Gunna e altri, creando un panorama sonoro ricco e diversificato. God Does Like Ugly è diventato immediatamente un contributo intramontabile alle uscite hip-hop dell’anno, segnando un altro progetto di successo di J.I.D nel pantheon del suo catalogo. Artista dal vivo molto atteso, J.I.D ha registrato il tutto esaurito in tutto il mondo e si è esibito in festival importanti come Coachella, Lollapalooza e Bonnaroo. Dopo l’uscita del nuovo album, ha annunciato il “God Does Like World Tours”, con i suoi più grandi concerti da solista in quattro continenti. Il suo lirismo agile e il suo flow rapido gli hanno fatto guadagnare una base di fan devoti, mentre la sua dedizione al suo mestiere è sportiva, lasciandogli spazio per diventare uno dei più grandi rapper in erba.

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JID: la scaletta del concerto di Milano