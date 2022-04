L’indie pop è qui – le foto e il racconto del concerto di Margherita Vicario a Milano

Articolo di Stefania Clerici | foto di Andrea Ripamonti

È partita lo scorso 8 aprile la nuova avventura live di Margherita Vicario. 7 date in tutta Italia per il suo CLUB TOUR 2022 che dopo Bologna, Treviso, Napoli, Bari, Firenze, è approdato al Fabrique di Milano, per chiudersi poi sabato 30 all’Atlantico di Roma.

Una festa pop in technicolor, con una scaletta sospesa tra grandi successi del passato e nuove canzoni, che vede Margherita Vicario al centro di una super band impreziosita da tromba, sax, trombone, cori, batteria, basso e tastiera, per creare un’atmosfera magica e travolgente.

Margherita Vicario in concerto al Fabrique di Milan foto di Andrea Ripamonti per www.rockon.it

L’inizio del live è subuto caldo e ricalca proprio l’ultimo lavoro in studio di Margherita “Bingo”, con la partenza di Astronauti, incalzata dalla title track Bingo e dalle note ovattate di Orango tango, Romeo e DNA (oh putain). Verso la fine di questa prima parte del live si continua a urlare su La meglio gioventù e la romantica Fred Astaire.

Energia e vitalità sul palco e giù da esso, dove un coro di ragazzi e ragazze cantano a gran voce i successi della cantante: saranno i piccolo quadri di una quotidianità vissuta, sarà il sound un po’ pop e un po’ rap, ma ancheggiare e battere le mani viene proprio naturale in questo mare di gioventù, che monta in un crescendo quando Margherita chiama sul palco un amico a cantare: Ramiro dei Selton (e il suo ukulele), per il duetto di KarmaSutra, moderna love story tra un lui e una lei che tra frasi quante volte sentite “il problema non sono io, quanto mi dispiace”, si trascinano in una non storia troppo problematica.

Margherita Vicario in concerto al Fabrique di Milan foto di Andrea Ripamonti per www.rockon.it

Da qui il salto nei pezzi del primo album della cantante, al suo esordio nel 2014, dopo anni da attrice, nel mondo della musica con Minimal Musical: ecco Frollino, Per un bacio, Come va e la desideratissima Pincio. Stupisce e fa ballare la cover pop di Is This Love… Quando il Fabrique ridiventa la disco dance del sabato sera e il suono elettronico invade tutta la platea per un ballo collettivo.

A gran sorpresa poi arriva “la più amata d’Italia” sul palco: Elodie, cui cui Margherita duetta in XY. Telefonini alzati, video, cori, ancheggiamenti e mani al cielo, si raggiunge così il punto più alto della festa, che continua anche sui pezzi finali di Come noi, Giubbottino e l’amatissima spagnoleggiante Pina colada. Dopo una breve uscita di scena la remise è affidata all’epilogo rap di Bingo e ai due più grandi successi da cantare a squarciagola di Mandela e Abauè.

Margherita Vicario in concerto al Fabrique di Milan foto di Andrea Ripamonti per www.rockon.it

Quasi le 11 pm, un rito collettivo leggero e audace quello del live di Margherita Vicario, che con la sua semplice lettura del presente, fa ballare un pubblico giovane ma anche eterogeneo: non mancano i genitori che saltano con i figli, le studentesse fuorisede, i ragazzi un po’ indie e -come me- qualche curioso di un nome e di una musica che non è nelle sue corde, ma che fa irremediabilmente divertire e ballare. Appuntamento in casa Vicario a Roma questo sabato, per il big closing party all’Atlantico, a cui i fan più affezionati non possono mancare.

Clicca qui per vedere le foto di Margherita Vicario a Milano o sfoglia la gallery.

Margherita Vicario – La scaletta del concerto a Milano al Fabrique

Astronauti

Bingo

Orango tango

Romeo

Troppi Preti troppe suore

DNA (oh putain)

La meglio gioventù

Fred Astaire

Karma Sutra feat Ramiro dei Selton

Frollino / Can’t help falling in love

Per un bacio

Come va

Is This Love (Bob Marley & The Wailers cover)

Pincio

XY feat Elodie

Come noi

Giubbottino

Pina colada

Encore:

Bingo (epilogo)

Mandela

Abauè