IMAGINE DRAGONS + Rykomi: le foto e la scaletta del concerto all’I-Days di Milano

Foto di Davide Merli

La seconda serata dell’I-Days 2022 di Milano ospita l’attesissimo ritorno in Italia degli americani Imagine Dragons. La band di Las Vegas ha infiammato una arena stracolma per l’evento con due ore di spettacolo pure che hanno pienamente soddisfatto tutti i presenti. In apertura i concerti di Kenny Hoopla, dei canadesi Mother Mother e nel nostrano e lanciatissimo Rykomi.

Clicca qui per vedere le foto degli IMAGINE DRAGONS agli I-Days di Milano (o sfoglia la galley qui sotto)

Clicca qui per vedere le foto di RKOMI agli I-Days di Milano (o sfoglia la galley qui sotto)

IMAGINE DRAGONS | La scaletta del concerto di Milano:

It’s Time

Believer

Polaroid / Hopeless Opus

Thunder

Amsterdam

Shots

Birds

Follow You

Lonely

Natural

I Bet My Life

Forever Young (Alphaville cover)

Wrecked

Whatever It Takes

It’s Ok

Demons

Enemy

Bones

Walking the Wire

Warriors

Radioactive