HO99O9 + N8NOFACE: le foto del concerto al Circolo Magnolia di MIlano

Foto di Andrea Ripamonti

Gli Ho99o9 (formati da theOGM e Yeti Bones) sono un duo capace di sprigionare un’energia sovrumana attraverso un’alchimia sonora unica, fondendo hip-hop, hardcore, punk futurista, metal, industrial ed elettronica in un mix esplosivo, tanto nei dischi quanto dal vivo.

Nati nel New Jersey e trasferitisi a Los Angeles oltre dieci anni fa, si sono affermati come un fenomeno fuori dagli schemi grazie al debutto United States of Horror (2017), definito da DIY “incomparabile a qualsiasi altra cosa in circolazione”. Le loro performance live sono diventate leggendarie, condividendo il palco con artisti come Slipknot, Korn, Alice In Chains, Rob Zombie, Ministry, Denzel Curry, Cypress Hill e molti altri.

Hanno collaborato con nomi come Corey Taylor (Slipknot), The Prodigy, JPEGMAFIA, Ghostemane, HEALTH, 3TEETH, Nova Twins, Pink Siifu, Greg Puciato (The Dillinger Escape Plan) e Chelsea Wolfe, oltre ad apparizioni in progetti di culto come la KULT CABLE series e The Eric Andre Show.

Nel 2025 pubblicano il loro terzo album, Tomorrow We Escape (999 Deathkult / Last Gang Records / MNRK), un progetto più emotivo e personale.

Come spiegano i due: “Puoi scappare da problemi mentali, dalle droghe o da situazioni difficili. È l’ascoltatore a decidere da cosa vuole fuggire.”

Rispetto ai lavori precedenti, più politici, questo disco punta sull’emozione e sulla vulnerabilità. Brani come “Upside Down”, “Incline”, “Target Practice”, “Tapeworm” e “Immortal” mostrano nuove sfumature del loro universo sonoro — sempre caotico, viscerale e senza compromessi.

Il disco si chiude con “Godflesh”, un ritorno alle radici più rabbiose e punk del gruppo: “Puoi uccidere il mio corpo, ma non puoi distruggermi,” afferma theOGM.

Con Tomorrow We Escape, gli Ho99o9 riaffermano la loro identità come una delle band più radicali e innovative della scena contemporanea — una forza che unisce caos, catarsi e libertà assoluta.

