HO99O9 + N8NOFACE: le foto del concerto al Circolo Magnolia di MIlano

Ho99o9 in concerto al Circolo Magnolia di Milano. Guarda le foto del live.

Ho99o9 in concerto al Circolo Magnolia di Milano febbraio 2026
Ho99o9 in concerto al Circolo Magnolia di Milano foto di Andrea Ripamonti per www.rockon.it

Foto di Andrea Ripamonti

Gli Ho99o9 (formati da theOGM e Yeti Bones) sono un duo capace di sprigionare un’energia sovrumana attraverso un’alchimia sonora unica, fondendo hip-hop, hardcore, punk futurista, metal, industrial ed elettronica in un mix esplosivo, tanto nei dischi quanto dal vivo.

Nati nel New Jersey e trasferitisi a Los Angeles oltre dieci anni fa, si sono affermati come un fenomeno fuori dagli schemi grazie al debutto United States of Horror (2017), definito da DIY “incomparabile a qualsiasi altra cosa in circolazione”. Le loro performance live sono diventate leggendarie, condividendo il palco con artisti come Slipknot, Korn, Alice In Chains, Rob Zombie, Ministry, Denzel Curry, Cypress Hill e molti altri.

Hanno collaborato con nomi come Corey Taylor (Slipknot), The Prodigy, JPEGMAFIA, Ghostemane, HEALTH, 3TEETH, Nova Twins, Pink Siifu, Greg Puciato (The Dillinger Escape Plan) e Chelsea Wolfe, oltre ad apparizioni in progetti di culto come la KULT CABLE series e The Eric Andre Show.

Nel 2025 pubblicano il loro terzo album, Tomorrow We Escape (999 Deathkult / Last Gang Records / MNRK), un progetto più emotivo e personale.
Come spiegano i due: “Puoi scappare da problemi mentali, dalle droghe o da situazioni difficili. È l’ascoltatore a decidere da cosa vuole fuggire.”

Rispetto ai lavori precedenti, più politici, questo disco punta sull’emozione e sulla vulnerabilità. Brani come “Upside Down”“Incline”“Target Practice”“Tapeworm” e “Immortal” mostrano nuove sfumature del loro universo sonoro — sempre caotico, viscerale e senza compromessi.

Il disco si chiude con “Godflesh”, un ritorno alle radici più rabbiose e punk del gruppo: “Puoi uccidere il mio corpo, ma non puoi distruggermi,” afferma theOGM.

Con Tomorrow We Escape, gli Ho99o9 riaffermano la loro identità come una delle band più radicali e innovative della scena contemporanea — una forza che unisce caos, catarsi e libertà assoluta.

Clicca qui per vedere le foto degli Ho99o9 a Milano o sfoglia la gallery qui sotto

Ho99o9
