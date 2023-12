GRETA VAN FLEET live a Bologna: l’eccezione tra i ventenni alla musica di Tiktok

Foto di Andrea Ripamonti

È luogo comune dire che il rock heavy, quello con contaminazioni blues, non piaccia più ai giovani, limitando le aspirazioni di tantissimi artisti che preferiscono poi progredire verso la popolarità del mercato di massa.

I Greta Van Fleet sono l’eccezione alla regola, con un’ascesa meteorica dal Michigan all’Europa, merito anche del loro suono che deve tanto all’influenza dei Led Zeppelin.

Fuori è buio, è grigio, piove, siamo a Bologna nel 2023. La musica è misurata in TikTok e la voce regna sovrana in un mondo di cantanti karaoke supportati da suoni pre-registrati e autotune.

Questa sera vedo i Greta Van Fleet per la prima volta dal vivo e mi chiedo, un gruppo del genere può davvero far parte del ventunesimo secolo?

Le luci si spengono e la band si manifesta come un’apparizione divina sul palco prendendosi tutta l’adulazione del momento e lanciandosi subito nel riff carico di The Falling Sky. È un inizio impressionante, una dichiarazione d’intenti con l’armonica lamentosa che si scambia brevemente con la chitarra a spirale.

Questa sera ci aspettano due set e le aspettative dopo un incipit cosi strong non possono che essere altissime.

The Indigo Streak rallenta le cose con la voce di Josh Kiszka più in primo piano, naturalmente, la chitarra è sempre presente, ma è il ritmo apparentemente implacabile che caratterizza il pezzo. È il secondo degli otto brani previsti in scaletta dell’ultimo album “Starcatcher”.

Highway Tune ci riporta alle radici della band: è breve e dolce, ma segue l’assolo di batteria apparentemente obbligatorio.

Fate of the Faithful si conferma dal vivo un brano di pregevole fattura, un viaggio nelle sonorità rock seventies di matrice progressive e psichedelica.

Durante l’encore l’atmosfera diventa quasi solenne, le tastiere passano a Light My Love, i telefoni vengono sollevati, le braccia ondeggiano e il canto parte corale dal pubblico.

Sottoscrivo dopo questa esperienza che i Greta Van Fleet sono dei musicisti impressionanti e occupano un mondo musicale tutto loro. La presenza scenica della band è immensa e per una generazione rappresentata da chitarra indie, hip hop e TikTok singalong, sono a tutti gli effetti una rivelazione!

Greta Van Fleet – La scaletta del concerto all’Unipol di Bologna

Set 1:

The Falling Sky

The Indigo Streak

Built by Nations (tour debut)

Meeting the Master

Heat Above

Broken Bells (tour debut)

Highway Tune

Runway Blues (Live debut)

Highway Tune (Reprise)

Drum Solo

Acoustic:

Unchained Melody (Hy Zaret & Alex North cover)

Waited All Your Life

Black Smoke Rising

Set 2:

Fate of the Faithful (with guitar solo)

Sacred the Thread (with extended instrumental intro)

The Archer

Encore:

Rhapsody in Blue (George Gershwin cover)

Light My Love

Farewell for Now

GRETA VAN FLEET – Tour 2024

7 luglio 2024 – MANTOVA – Piazza Sordello

Biglietti in vendita a questo link > https://tidd.ly/3KQauhQ

Prevendita dalle 10:00 di venerdì 1 dicembre