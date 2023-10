GOGO PENGUIN: le foto e la scaletta del concerto all’Alcatraz di Milano

Foto di Federico Buonanno

I GOGO PENGUIN hanno fatto tappa all’ ALCATRAZ di Milano, presentando dal vivo il loro ultimo album “Everything Is Going to Be Ok”. Il concerto è parte del programma di JAZZMI 2023.

Uno sciame di generi e strumenti si apre dinnanzi ad una nuova era sonora: melodie più ricercate si dipanano tra repertorio e il nuovo album del trio break-emotivo e cinematografico dei GoGo Penguin. Una serata in cui pezzi uptempo faranno scatenare il pubblico, lasciando spazio anche a lyrics più varie e meno convenzionali. Al centro della loro ricerca si trova un senso di perdita e sentimenti personali verso i quali i brani dei GoGo Penguin offrono un barlume di speranza ed empatia.

GOGO PENGUIN: la scaletta del concerto di Milano

An Unbroken Thread of Awareness

We May Not Stay

Bardo

Glimmerings

Wave Decay

Signal in the Noise

Friday Film Special

Break

Erased by Sunlight

Saturnine

Everything Is Going to Be OK

Ascent

Last Breath

Murmuration

Transient State

Hopopono

Parasite

ENCORE

You’re Stronger Than You Think

Protest